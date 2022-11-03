Kuduz paniği! Sokak köpeklerinin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz çıktı...

"19 Ekim'de köpeğin ısırdığı sağ kolunda uyuşma başlamış. Bitlis'te, Adilcevaz’da doktora götürülmüş. Burada kuduz aşısının ilk dozu yapıldıktan sonra uyuşukluk artınca gözlem altında tutulurken sudan korktuğu ve titremelerinin arttığı belirlenerek bizimle ilişki kuruldu ve hastayı sevk ettik. Çocuk buraya geldiğinde bilinci açıktı, belirtilerini bize kendisi söyledi. Kolunda uyuşma olduğunu, karnının ağrıdığını, sudan korktuğunu söyledi. İlk iki tetkiki serum, saç örneği ve tükürük örneği negatif geldi, 3’üncü tetkikte tükürük örneğinden kuduz virüsü tespit edildi.”