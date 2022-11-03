Kuduz paniği! Sokak köpeklerinin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz çıktı...
BİTLİS'te bir hafta önce bir köpeğin saldırısına uğrayan ve ailelerine köpek tarafından ısırıldığını söylemeyen çocuklardan birinde kuduz belirtileri ortaya çıkınca hastaneye kaldırıldı. YApılan testler sonunda çocuklardan birinin kuduz olduğu kesinleşti. Çocukları ısıran sokak köpekleri ve kedileri aşılanmaya başlandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık bir hafta önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralandı. Köpek saldırısına uğrayan ve ailesine bisikletten düştüğünü söyleyen Mustafa E., köpeğin ısırdığı kolunun uyuşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Burada kuduz hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan Mustafa E’nin yaşadığı Göldüzü köyünde de Sağlık Bakanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.
Yapılan incelemelerde kuduz olduğundan şüphelenilen Polat E. (9) de önlem amaçlı tedavi altına alındı. Çocuklar burada ilk doz kuduz aşılarını olduktan sonra Ankara'daki Hacettepe Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde 10 yaşındaki Mustafa E.’ye kuduz teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan Mustafa E.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, Polat E.’nin ise kuduz olmadığı anlaşıldı.
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Hasan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Sivri ve Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necla Özer, çocukların sağlık durumuna ilişkin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Mustafa E.'nin sağlık durumunun ciddi olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek şöyle konuştu:
"19 Ekim'de köpeğin ısırdığı sağ kolunda uyuşma başlamış. Bitlis'te, Adilcevaz’da doktora götürülmüş. Burada kuduz aşısının ilk dozu yapıldıktan sonra uyuşukluk artınca gözlem altında tutulurken sudan korktuğu ve titremelerinin arttığı belirlenerek bizimle ilişki kuruldu ve hastayı sevk ettik. Çocuk buraya geldiğinde bilinci açıktı, belirtilerini bize kendisi söyledi. Kolunda uyuşma olduğunu, karnının ağrıdığını, sudan korktuğunu söyledi. İlk iki tetkiki serum, saç örneği ve tükürük örneği negatif geldi, 3’üncü tetkikte tükürük örneğinden kuduz virüsü tespit edildi.”