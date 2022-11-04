BIST 4.158
DOLAR 18,62
EURO 18,21
ALTIN 986,74
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Enflasyon üzerinden hesaplama! Asgari ücrete büyük zam bekleyenlere kötü haber

Enflasyon üzerinden hesaplama! Asgari ücrete büyük zam bekleyenlere kötü haber

Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Kamuoyunda 9-10 bin liralardan bahsedilirken, uzman isim Muhammet Bayram enflasyon üzerinden yaptığı hesaplamayla bu rakamların gerçekçi olmadığını belirtti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay enflasyon yüzde 3,54 artarken yıllık enflasyon yüzde 85,51 oldu.  Enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği kesin bir dille ifade ediliyor.

Kamuoyunda asgari ücret için 9 bin - 10 bin lira rakamları konuşuluyor. Konu hakkında CNN Türk'te bir değerlendirme yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'ın açıklamaları, asgari ücretlileri hüsrana uğratacak.

"Yüzde 85'lik oranı şöyle okumalıyız"

Bayram, "Merkez Bankası önceki yıl sonu beklentisi yüzde 60 iken yüzde 65 seviyesine çıkarmıştı. Biz bunun bir söylem dili olduğunu gerçekte böyle bir oranın olmayacağını söylemiştik. Şuan ki yüzde 85'lik oranı şöyle okumalıyız. Bir önceki yılın aynı ayına göre geçen enflasyondur" dedi. Bayram şöyle devam etti:

Şu andaki enflasyon rakamları yüzde 55. Şu anda her ne kadar Merkez Bankası'nın beklentisine göre yüzde 65'lik enflasyon öngörülse de yılsonu enflasyon beklentileri yüzde 75'ten aşağı çıkmayacaktır. Merkez Bankası bunun tekrar revize edecektir. Eğer yüzde 75 enflasyon olacağını farz edersek asgari ücretli temmuz ayında yüzde 30'luk fark aldı. Daha önceden almadığı önceki dönemlerden katlandığı yüzde 40-45'lik fark var. Asgari ücret üzerine yüzde 40'lık artış yaparsak 7 bin 700 TL civarına gelir eğer yüzde 45 artış yaparsak 7 bin 945 TL civarına gelir. 8 bin lira psikolojik sınır, bu tutar açlık sınırlarının üzerinde, en azından bu dönemde açlık sınırının üzerinde bir rakam belirlenmesinde fayda var. Bu 8 bin lira en az rakam. Piyasada dolaşan 9 bin, 10 bin, 11 bin lira seviyeleri gerçekçi değil" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Enflasyonda yeni rekor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları
Foto Galeri Enflasyon rekor kırdı 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte enflasyon farkı ile yeni emekli ve memur maaşları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve LPG'ye zam geldi! İşte 4 Kasım 2022 zamlı motorin, benzin ve LPG fiyatları
Benzin ve LPG'ye zam geldi! İşte 4 Kasım 2022 zamlı motorin, benzin ve LPG fiyatları
Arda Güler'den gol sevinci ve Jorge Jesus açıklaması
Arda Güler'den gol sevinci ve Jorge Jesus açıklaması
Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler sözleri: "Fiziksel anlamda biraz kırılgan ama..."
Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler sözleri: "Fiziksel anlamda biraz kırılgan ama..."
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
CHP medyası neyi bölüşemiyor? Halk TV ile Tele1, KRT ve Sözcü'nün alıp veremedikleri ne?
CHP medyası neyi bölüşemiyor? Halk TV ile Tele1, KRT ve Sözcü'nün alıp veremedikleri ne?
Uyuşturucu bağımlısı cinnet geçirdi! Astsubay kuzenini bıçakladı onun silahıyla babasını öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı cinnet geçirdi! Astsubay kuzenini bıçakladı onun silahıyla babasını öldürdü
İzmir'de deprem oldu büyük panik yaşandı, caminin minaresi yıkıldı! AFAD, 13 artçı sarsıntı olduğunu duyurdu
İzmir'de deprem oldu büyük panik yaşandı, caminin minaresi yıkıldı! AFAD, 13 artçı sarsıntı olduğunu duyurdu
TSK'ya iftira atan Aryen Turan gözaltına alındı
TSK'ya iftira atan Aryen Turan gözaltına alındı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Golü atan Arda Güler 'anneciğim seni çok seviyorum' yazılı tişörtü anlattı
Golü atan Arda Güler 'anneciğim seni çok seviyorum' yazılı tişörtü anlattı
Zelenskiy'den G-20 resti: Putin katılırsa ben yokum!
Zelenskiy'den G-20 resti: Putin katılırsa ben yokum!
Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 11 kişi yakalandı