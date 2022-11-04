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Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri kadro bekliyor

Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri kadro bekliyor

Yıllardır büyük bir özveri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çok düşük ücretlerle görev yapan Fahri Kuran Kursu öğreticileri, kadro sözünün tutulmasını bekliyor.

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Fahri Kuran Kursu öğreticileri Platformu, yazılı açıklama yaptı. Kadrolularla aynı işi yapan yıllardır ülkenin dört bir yanında görev alan geçici öğreticiler, mağduriyetlerin giderilmesini istiyorlar.

“Görevde olma şartı aranmadan kadro hakkı tanınsın” 657’ye tabi 5510 maddesince Diyanet bünyesinde yıllarca KPSS +DHBT+ mülakatla hizmet etmiş fahri Kur'an Kursu öğreticileri, görevde olma şartı aranmadan, kategori ayrımı yapılmadan kadro hakkının verilmesini bir kez daha dile getirdiler.

“SGK prim günleri baz alınarak kadro hakları verilmeli”

10 yıldır her kesim sevindirilirken Fahri Kuran Kursu Öğreticileri, hiçbir özlük hakkı olmadan devletin, diyanetin yükünü hafifletip en ücra yerlerde hizmet ettikleri belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SGK prim günleri baz alınarak direk kadro hakları verilmelidir. SGK prim günü en yüksekten başlanıp en düşüğe doğru alınmalıdır. Hiçbir şarta tabi tutulmadan şartsız direk kadro verilmelidir.

“Her kesim sevindirildi fahriler ortada bırakıldı”

10 yıldır herkesim sevindirildi. Bir milyon taşerona kadro verildi. Kalan 90 bin taşerona kadro kapıda. 2018 de ücretli öğretmene kadro verildi.Tekrar verilecek. Alevi dedelerine kadro verilecek. Muhtarlara asgari ücret tam sigorta ve sayısız haklar sağlandı. Daha niceleri var bunlar güzel şeyler Lakin fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri bu vatanın evladı değil mi neden bizlere emeğimizin karşılığı kadromuz verilmiyor. 10 yıldır neden feryatlarımız neden görmezden geliniyor? Fahri Kuran Kursu öğreticileri iyileştirme değil kadro istiyor.”

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