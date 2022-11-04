BIST 4.167
DOLAR 18,62
EURO 18,22
ALTIN 986,72
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş talimatı! 'Sakın istifa etmeyin'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş talimatı! 'Sakın istifa etmeyin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için harekete geçti. Verdiği talimatla İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kapadı. Son dönemde Ekrem İmamoğlu tekrar öne çıkmaya başlamıştı.

Abone ol

CHP, "Sıradan seçim değil ülke için yol ayrımı" dediği seçimlere ilişkin kritik kararlar alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının seçimlerde milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılmalarını istemiyor. Başkanlara iletilen talimat. "Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aradan çıkarmakta kararlı" şeklinde yorumlandı. 

Belediye başkanlarına talimat gitti

Partinin yerel yönetimler başkanlığı da belediye başkanlarına adaylık için görevlerinden ayrılmamaları yönünde uyarılar iletmeye başladı.

Yavaş ve İmamoğlu önlemi

Bu gelişme adları cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın durumunu gündeme getirdi. Parti kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:

'Adaylık için istifa edilmeyecek' emri

"Genel Başkan bu konuda çok kararlı. Başkanların bölgelerindeki etkisinin seçimler için ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle başkanların görevlerinin başında olmasını istiyor. Bunu 'Herkes görev süresini tamamlayacak' diyerek ifade ediyor zaten.Genel Başkan, belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığının mesajlarını verdi."

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu
Twitter'da deprem! Dediğini yaptı Elon Musk o mailleri bir bir gönderdi
Twitter'da deprem! Dediğini yaptı Elon Musk o mailleri bir bir gönderdi
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmeyecek! Türk yetkililer açıkladı
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmeyecek! Türk yetkililer açıkladı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
ÖSYM duyurdu! TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu şampiyonlar liginden farksız
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu şampiyonlar liginden farksız
Dev derbi için nefesler tutuldu, geri sayım başladı: Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar!
Dev derbi için nefesler tutuldu, geri sayım başladı: Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar!
Türk edebiyatına yeni bir soluk getiren Murat Cahid Kuvvet‘in ikinci kitabı 'Takipçiniz Var' kitabı çıktı
Türk edebiyatına yeni bir soluk getiren Murat Cahid Kuvvet‘in ikinci kitabı 'Takipçiniz Var' kitabı çıktı
 Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde bulundu! Vahşette tutuklama
 Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde bulundu! Vahşette tutuklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik F-16 açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik F-16 açıklaması
Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri kadro bekliyor
Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri kadro bekliyor
21 yıllık kemikler kuyuda bulunmuştu! Gerçek şok etti meğer katil...
21 yıllık kemikler kuyuda bulunmuştu! Gerçek şok etti meğer katil...