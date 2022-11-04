Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş talimatı! 'Sakın istifa etmeyin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için harekete geçti. Verdiği talimatla İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kapadı. Son dönemde Ekrem İmamoğlu tekrar öne çıkmaya başlamıştı.

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CHP, "Sıradan seçim değil ülke için yol ayrımı" dediği seçimlere ilişkin kritik kararlar alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının seçimlerde milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılmalarını istemiyor. Başkanlara iletilen talimat. "Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aradan çıkarmakta kararlı" şeklinde yorumlandı.

Belediye başkanlarına talimat gitti

Partinin yerel yönetimler başkanlığı da belediye başkanlarına adaylık için görevlerinden ayrılmamaları yönünde uyarılar iletmeye başladı.

Yavaş ve İmamoğlu önlemi

Bu gelişme adları cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın durumunu gündeme getirdi. Parti kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:

'Adaylık için istifa edilmeyecek' emri

"Genel Başkan bu konuda çok kararlı. Başkanların bölgelerindeki etkisinin seçimler için ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle başkanların görevlerinin başında olmasını istiyor. Bunu 'Herkes görev süresini tamamlayacak' diyerek ifade ediyor zaten.Genel Başkan, belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığının mesajlarını verdi."