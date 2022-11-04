İzmir depremi için korkutan sözler! Prof. Dr. Okan Tüysüz: 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, İzmir'de deprem tehlikesinin yüksek olduğunu bildirdi ve artçıların devam edebileceğini açıkladı. Tüysüz "4.9 küçük bir deprem değil. 4.9'luk depremin yarattığı enerji 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değerdir." ifadelerini kullandı.

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İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Panikle yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı. Konak ilçesinde bir minare hasar gördü.

"22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, 4,9'luk deprem esnasında ortaya çıkan enerjinin yaklaşık 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer olduğunu söyledi. Tüysüz şunları kaydetti:

4.9 küçük bir deprem değil. 4.9'luk depremin yarattığı enerji 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değerdir. Depremin derinliği ile alakalı farklı değerler var. Değerler yüzeye yakın olduğunu gösteriyor. Vatandaşlar yerin altında patlama olmuş ya da yerde yukarı bir şey vuruluyormuş gibi hissedecektir. Artçılar devam eder özellikle Ege'de. Haftalar sürdüğüne de şahit olmuşuzdur. Bu depremin yanı sıra İzmir çevresinde fay var. İzmir deprem tehlikesi yüksek ilimiz.