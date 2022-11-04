4 Kasım gram altın sıçradı! İslam Memiş yükselişe işaret etti bomba rakamı açıkladı fırsat var mı?
4 Kasım Cuma altın fiyatlarında yükseliş başladı. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 984 liradan işlem görüyor. Yükselişin devamı gelir mi? İslam Memiş'in açıklamaları dikkat çekti.
4 kasım altın fiyatlarında son durum ne? İbre yukarı döndü altının gram fiyatı 984,69, çeyrek altın 1.634, yarım altın, 3.270,cumhuriyet altını 6.518 liradan alıcı buluyor. Dolar 18,61, Euro 18.21 liradan işlem görüyor. A Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu ve şunları söyledi:
Dolardan uzak durun
-Doları bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Her ne kadar değer artışları devam etse de dolar bir yatırım aracı değil bir ödeme aracıdır. Dolardan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum.
-Altın fiyatları da aslında yatırımcısına eline yeni TL geçmiş olan vatandaşlara veya önümüzdeki yıl düğün yapacak hazırlık yapmak isteyen vatandaşlara da çok güzel fırsatlar sunuyor.
-Altın fiyatlarının çok ucuz olduğunu ve gereğinden daha fazla değer kaybettiğini düşündüğümüz için de altın fiyatlarının bugünlerde bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.