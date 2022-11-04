İstanbul için şaşırtan hava doğuda kar yağışı var! Meteoroloji 8 derece yüksek olacak diyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini yayınladı. İstanbul 20 derecedeki sıcaklıklarla bahar tadında bir hafta sonu yaşayacak. Türkiye'nin doğu illerinde ise kar yağışı ihtimali var. İzmir pazar günü sağanak yağışlarla eve kapanacak. Önümüzdeki hafta yağmur İstanbul, Sakarya, Kocaeli dahil tüm Marmara Bölgesi'ne geliyor. İşte bugün ve hafta sonunun hava durumu tahmini:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre bugün yurdun bir kesiminde bahar havası bir kesiminde ise sonbahar kış havası var. Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olurken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Hafta sonu için meteorolojiden güzel haberler var. Bazı yerlerde sıcaklık 20 derecenin bile üstüne çıkıyor. Meteoroloji mevsim normallerinin 8 derece üstünde olacak diyor. İstanbul cumartesi ve pazar günü bahar keyfi sürecek. İzmir için ise yağmur uyarısı geldi. Yeni haftada hava değişiyor. İşte bugünün ve hafta sonunun hava tahmini:
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara 18 derece, İstanbul 20 derece, İzmir az bulutlu ve açık 27 derece, Adana 28 derece, Antalya 25 derece, Samsun doğusu sağanak yağışlı 16 derece, Trabzon doğusu sağanak yağışlı 18 derece, Erzurum 12,
Diyarbakır 22 derece.
İstanbul bahar havası yaşıyor
Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul cuma, cumartesi ve pazar günü mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklarla bahar keyfi sürecek. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece, Cumartesi günü sıcaklık 22 dere, pazar günü 21 derece olacak. 7 Kasım pazartesi gününden itibaren yani yeni haftayla birlikte İstanbul'un havası değişiyor. Sağanak yağışlar sıcaklıkları düşürecek.
4 Kasım Pazar günü yağmurlu olacak iller
Meteorolojinin tahminlerine göre hafta sonu Ege bölgesi yağmur altında kalacak. Hava sıcaklığı da bu illerde 2 ile 4 derece arasında düşecek. Yağmur beklenen iller şöyle: İzmir, Çanakkale, Manisa, Aydın, Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak ve Antalya yağmurlu olacak.