İstanbul için şaşırtan hava doğuda kar yağışı var! Meteoroloji 8 derece yüksek olacak diyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre bugün yurdun bir kesiminde bahar havası bir kesiminde ise sonbahar kış havası var. Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olurken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Hafta sonu için meteorolojiden güzel haberler var. Bazı yerlerde sıcaklık 20 derecenin bile üstüne çıkıyor. Meteoroloji mevsim normallerinin 8 derece üstünde olacak diyor. İstanbul cumartesi ve pazar günü bahar keyfi sürecek. İzmir için ise yağmur uyarısı geldi. Yeni haftada hava değişiyor. İşte bugünün ve hafta sonunun hava tahmini: