Bingöl'de iki liselinin bıçaklı kavgasında biri öldü!

BİNGÖL'de iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 öğrenci hayatını kaybetti.

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Olay, Karşıya Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, lise öğrencileri B.Y. (16) ile U.İ. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada U.İ. akranı B.Y.'i bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan lise öğrencisi Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, U.İ.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.