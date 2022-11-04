İzmir depreminde biri ağır 7 kişi tedavi altında!

İZMİR gece yarısı 4.9'luk depremle yataktan fırladı. Bazıları balkon ve pencerelerden atlayarak yaralandı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, 64 kişinin yaralandığını, biri ağır olmak üzere 7 kişinin tedavi altında olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir depremiyle ilgili flaş açıklama... "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı" diyen Bakan Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.