BIST 4.179
DOLAR 18,62
EURO 18,27
ALTIN 988,01
HABER /  MEDYA

Temel Karamollaoğlu Tayyip Erdoğan'a neden düşman oldu? Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman olduğu görüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neden düşman olduğunu sorgulayan bir yazı kaleme aldı.

Selvi, Karamollaoğlu'nun bugüne kadar Erdoğan ve Ak Parti'nin hangi projelerine karşı çıktığını tek tek sıraladı ve Saadet Partisi liderine bir dizi soru sordu.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

ÖNCEKİ HABERLER
Nedim Şener 31 Mayıs 2021'de söyledi dediği çıktı Kılıçdaroğlu senaryoyu servis etti
Nedim Şener 31 Mayıs 2021'de söyledi dediği çıktı Kılıçdaroğlu senaryoyu servis etti
'Antalya'ya gidiyorum' diye evden çıktı! Ailesi konsolosluktan aldığı mesajla sarsıldı
'Antalya'ya gidiyorum' diye evden çıktı! Ailesi konsolosluktan aldığı mesajla sarsıldı
Bingöl'de iki liselinin bıçaklı kavgasında biri öldü!
Bingöl'de iki liselinin bıçaklı kavgasında biri öldü!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Türkiye diken üstünde! Kuduz vakasında çok kritik detay 24 saat içinde...
Türkiye diken üstünde! Kuduz vakasında çok kritik detay 24 saat içinde...
İzmir depreminde biri ağır 7 kişi tedavi altında!
İzmir depreminde biri ağır 7 kişi tedavi altında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim zirvesinde 'Teknofest kuşağı' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim zirvesinde 'Teknofest kuşağı' vurgusu
Dinamo Kiev maçı sonrası Michy Batshuayi'nin esprili paylaşımı beğeni topladı
Dinamo Kiev maçı sonrası Michy Batshuayi'nin esprili paylaşımı beğeni topladı
Karı koca kılığında ev kiraladılar içinde öyle şeyler yaptılar ki...
Karı koca kılığında ev kiraladılar içinde öyle şeyler yaptılar ki...
İzmir'de depremin ardından rakı ikramı! Yaptığı şey akıl almaz
İzmir'de depremin ardından rakı ikramı! Yaptığı şey akıl almaz
Özgür Demirtaş ve Zafer Şahin'in IQ'su kaç? Kim zeki kavgası çıktı : 'Gel IQ'na bakalım, koca profesör...'
Özgür Demirtaş ve Zafer Şahin'in IQ'su kaç? Kim zeki kavgası çıktı : 'Gel IQ'na bakalım, koca profesör...'
İzmir depremi için korkutan sözler! Prof. Dr. Okan Tüysüz: 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer
İzmir depremi için korkutan sözler! Prof. Dr. Okan Tüysüz: 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer