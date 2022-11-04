Temel Karamollaoğlu Tayyip Erdoğan'a neden düşman oldu? Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman olduğu görüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neden düşman olduğunu sorgulayan bir yazı kaleme aldı.

Selvi, Karamollaoğlu'nun bugüne kadar Erdoğan ve Ak Parti'nin hangi projelerine karşı çıktığını tek tek sıraladı ve Saadet Partisi liderine bir dizi soru sordu.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ