Çaldığı paranın 50 bin lirasını geri getiren hırsızın notu şoke etti! "Sen de sen ol bir daha..."

Poşetten çıkan notta ise, “Selam Bayram ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sende sen ol bir daha para şovu yapma” yazması dikkat çekti.