Bakanlık duyurdu! İstanbul Boğazı'nda 6 Kasım'da deniz trafiğinin durdurulması kararı iptal edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nın deniz trafiğine kapatılması kararını iptal etti. Yapılan açıklamada uluslararası gemi trafiğinin rutin olarak devam edeceği duyuruldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Kasım 2022'de İstanbul Boğazı'nda uluslararası gemi trafiğinin rutin olarak devam edeceğini duyurdu.

Bazı balıkçıların talebi üzerine, güvenle balık yakalanabilmesi için 6 Kasım'da deniz trafiğinin durdurulmasına yönelik karar Denizcilik Genel Müdürlüğünce 1 Kasım'da Twitter'dan paylaşılmış, söz konusu faaliyetin hangi kurallara bağlanması gerektiği gündeme gelmişti.

Genel Müdürlük bunun üzerine yapılacak balık avcılığı faaliyetinin Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği balıkçılıkla ilgili izinler ve yasaklar kapsamında icra edileceğini açıklamıştı.

Bugün yayımlanan duyuruyla söz konusu kararın uygulanmayacağı, deniz trafiğinin rutin olarak devam edeceği bildirildi.