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Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinde bir aşama daha tamamlandı

Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinde bir aşama daha tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Ünitesi’nin (NGS) 3’üncü güç ünitesinde iç koruma kabuğunun (İKK) montajının bir aşaması daha tamamlandı.

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Nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan İKK’nin ikinci katmanı, Akkuyu NGS'nin 3’üncü güç ünitesinde bulunan reaktör binasına başarıyla kuruldu. Kabuğun montajında zaman tasarrufu sağlayan ön imalat yöntemi kullanılıyor.

İKK'nin ikinci katmanı, 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal yapı olma özelliği taşıyor. 330 tondan fazla ağırlığa ve 20 metreden fazla çapa sahip genişletilmiş katmanın montajı, Liebherr LR 13000 ağır paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi ve yaklaşık 7 saat sürdü. Kurulumdan sonra 3’üncü ünitenin reaktör binasının yüksekliği 12 metre artarak 16,9 metreye ulaştı.

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İç koruma kabuğu, reaktör bölümünün önemli bir unsurudur. İKK, reaktör binasının en büyük yapısal unsurlarından biri olarak reaktörün güvenliğini ve çevre güvenliğini sağlar. Reaktör binasının iç koruma kabuğunun inşasında bir sonraki aşamayı, üçüncü katmanının inşa edilmesi oluşturuyor. Bundan önceki aşamada ise ikinci katmanın demirle güçlendirilmesi, özel kalıpların kurulması ve betonlama yapılması gerekiyor" dedi.

Reaktör binasının iç koruma kabuğunun dışında, 3+ nesil VVER-1200 güç ünitelerinin inşasına yönelik bir dış korumanın inşası öngörülüyor. Dış koruma kabuğu, reaktör ekipmanını her türlü dış etkiden korumaya yarıyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor.

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