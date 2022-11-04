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23 tonluk parça nereye düşecek? Uzmanlar rota ve saat verdi Türkiye hedefte mi?

23 tonluk parça nereye düşecek? Uzmanlar rota ve saat verdi Türkiye hedefte mi?

Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan ve uzay istasyonunun oluşturulması için son modül olan Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesinin bugün Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

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Çin'den fırlatılan ve uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian modülünün 23 tonluk roket gövdesinin Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Ancak asıl merak konusu olan tam olarak kaçta ve nereye düşeceği...

Space.com'a göre roket gövdesinin çoğu Cuma günü düştüğünde atmosferde yanacak olsa da, daha sağlam parçaların bazıları düşecek.

Peki ne zaman nereye düşecek?

The Aerospace Corporation konuya ilişkin "Genel olarak büyük bir nesnenin kütlesinin %20-40'ının yere ulaşması beklenir ancak kesin oran nesnenin tasarımına bağlıdır. Bu durumda 5.5 ila 9.9 ton arası bir şey bekliyoruz" diye konuştu.

Okyanusa düşmesi muhtemel 

The Aerospace Corporation, parçanın tahmini olarak Türkiye saati ile 11.20 - 15.20 arasında düşmesini bekliyor. Denizler, Dünya yüzeyinin yaklaşık %70'ini kapladığından, ihtimaller bu tür enkazın muhtemelen okyanusa düşeceğini gösteriyor. Tahminler de Pasifik Okyanusu'nun güneyine işaret ediyor.

Temmuz ayında yapılan fırlatmadan sonra da Çin roketi, atmosfere girdikten sonra parçalanmış ve kalan kısım Hint Okyanusu'na düşmüş, herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemişti.

Türkiye'den de açıklama geldi 

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir." ifadesini kullandı.

Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir."

Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.

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