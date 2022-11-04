Şenol Güneş'ten derbide Josef De Souza'ya özel görev: "Adım attırma"

Süper Lig'in 13.haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş 352. kez karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Beşiktaş'ın başına yeniden geçen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, derbi ile ilgili önlemler almaya başladı. Güneş futbolcularıyla yaptığı toplantıda Josef de Souza'ya sarı-kırmızılıların yıldız ismi için özel görev vermeyi de ihmal etmedi.

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Derbi öncesinde Şenol Güneş bazı isimleri Galatasaray maçının kilit oyuncuları olarak belirledi. Josef, Salih ve Gedson ile toplantı yapan kurt hoca, özellikle orta sahayı ele geçirip oyunu çözmek istiyor. "Üçünüzün performansı çok önemli. Orta sahada üstünlük kurmamız ve oyunu ele almamız gerekiyor. Birlikte hareket edip, açıkları kapatmalısınız. Sizin performansınız takım adına belirleyici olacak" dediği oyuncularına özel görevler de verdi.

Josef de Souza ile Galatasaray'ın yıldızı Mertens'i kilitlemeyi planlayan Güneş, oyuncusundan rakibine adım bile attırmamasını istedi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın etkinliğini azaltmak ve bağlantılarını kesmek için 10 numarada yer alması beklenen Mertens'e yakın oynayacak. Brezilyalı oyuncu, rakibin hücum etkinliğini baskı ve presle azaltmaya çalışacak. Souza'nın yanı sıra Salih ve Gedson'un da bir gözü Mertens'te olacak.

Şenol Güneş'in hedefi 2'de 2 yapmak

Beşiktaş'ın başında son maçına 24 Mayıs 2019 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Şenol Güneş, bu tarihten tam 1255 gün sonra geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında yeniden Vodefona Park'ta siyah-beyazlı ekibin hocası olarak sahaya çıktı. İlk maçında Ümraniyespor'u 5-2'lik skor ile bozguna uğratan Güneş'in kritik derbideki tek hedefi mutlak galibiyet. İyi bir başlangıca imza atan tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray engelini geçerek 2'de 2 yapmak istiyor.