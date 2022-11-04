TOGG binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak! TOGG iş başvurusu şartları neler?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan inen ve tüm yurttaşlara büyük bir gurur yaşatan yerli otomobil, TOGG, 20 bin kişiye istihdam imkanı sağlıyor. Peki TOGG işçi alımı başvuru şartları neler ve başvuru nasıl yapılır?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılış töreninde 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacağını açıklamıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından birçok kişi TOGG işçi başvurusu şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır sorgulamalarını yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seri üretim bandından inen ilk yerli otomobil olan C-SUV'un tanıtımını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi alımına yönelik verdiği bilgiler sonrası TOGG işçi alımı başvuru tarihleri ve koşulları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte TOGG iş ilanı ve başvuru koşulları...

TOGG işçi alımı yapıyor!

TOGG'un dev lansmanı sonrası işçi alımı mevzusu gündeme geldi.

2030'da dek 1 milyon adet üretim yerli araba üretilmesi hedefleniyor.

TOGG, Gemlik tesisinde üretim kapasitesi senelik 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG fabrika açılışında müjdeyi verdi: "20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılış töreninde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait TOGG’un üretiminde Anadolu’nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. 2030’a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli gelirimize 50 milyar dolardan cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla kazanç sağlayacağız."

TOGG iş başvurusu nereden yapılır?

TOGG iş ilanları sosyal medya platformu LinkedIn'de yayımlandı.

TOGG iş başvurusu koşulları nelerdir?

TOGG'un yayımladığı ilanlar 'Digital User Engagement (Gamification&Loyalty)', 'PD Product Launch - BIW', 'User Care Management', 'Budget & Reporting', 'Risk Assessment and Internal Audit', 'Advanced Driver-Assistance System (ADAS)', 'Cost Engineer', 'Supply Chain - Packaging Development', 'Risk Assessment /Insurance', 'IT Project Management', 'Serviceability', 'Electronics/Electrics Systems Architect' başlıklarıyla LinkedIn sosyal medya platformunda yerini aldı.

Digital User Engagement (Gamification&Loyalty):

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Gebze'deki iş yerinde istihdam edilmek üzere "Digital User Engagement" alımı yapılacak.

PD Product Launch - BIW

Öte yandan TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim tesisinde çalıştırılmak için "PD Product Launch - BIW" alımı yapılacağı belirtildi.

User Care Management:

Yerli otomobil TOGG'un Gebze'deki iş yeri için "User Care Management" aranıyor.

Budget & Reporting

LinkedIn'de yayımlanan ilanda TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Budget & Reporting" alımı yapılacağı ifade edildi.

Risk Assessment and Internal Audit

Yine TOGG'un Gebze'deki iş yeri için "Risk Assessment and Internal Audit" alımı yapılıyor.

Advanced Driver-Assistance System (ADAS)

Yerli otomobil TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Advanced Driver-Assistance System" alımı yapılacağı aktarıldı.

Cost Engineer:

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek için "Cost Engineer" alımı yapılacağı açıklandı. Başvurular LinkedIn üzerinden alınıyor.

Supply Chain - Packaging Development:

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Gebze'deki iş yerinde istihdam edilmek üzere "Supply Chain - Packaging Development" alımı yapılacak.

Risk Assessment /Insurance

TOGG'un Gebze'deki iş yerinde istihdam edilmek üzere "Risk Assessment /Insurance" alımı yapılacağı belirtildi.

IT Project Management

Yine Gebze'deki iş yeri için "IT Project Management" alımı yapılacak.

Serviceability

TOGG'un LinkedIn'de yayımlanan ilanında Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Serviceability" alımı yapılacağı ifade edildi.

Electronics/Electrics Systems Architect

Yerli otomobil TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Electronics/Electrics Systems Architect" alımı yapılacağı belirtildi.