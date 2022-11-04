İzmir depreminde balkondan atladı! Gözü yaşlı anne iyi haberler bekliyor
İZMİR'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.Abone ol
Saral, 03.29 sıralarında meydana gelen deprem sırasında birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasında sıkışan gence ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.
Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yoğun bakım servisine alındı.
Anne Selma Saral ise hastane önünde oğlundan gelecek umutlu bir haber bekliyor.