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İzmir depreminde balkondan atladı! Gözü yaşlı anne iyi haberler bekliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir depreminde balkondan atladı! Gözü yaşlı anne iyi haberler bekliyor

 İZMİR'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

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Saral, 03.29 sıralarında meydana gelen deprem sırasında birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasında sıkışan gence ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yoğun bakım servisine alındı.

Anne Selma Saral ise hastane önünde oğlundan gelecek umutlu bir haber bekliyor.

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