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Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yeni skandallar! Barış Yarkadaş canlı yayınında ifşa etti

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yeni skandallar! Barış Yarkadaş canlı yayınında ifşa etti

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olarak tanımlanan, 2 milyar 163 milyon Euro'ya ERG İnşaat'a verilen Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde yeni skandallar ifşa oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında ERG İnşaat'ın yeni usulsüzlüklerini anlattı. Yarkadaş, Ankara-Niğde otoyolunun ihalesini de gündeme getirdi. 

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Ankara-Niğde Karayolu'nu ihale şartnamesinin hiçbir koşuluna uymadan inşa etmekle suçlanan ERG İnşaat'ın Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesiyle ilgili rakip firmaların açtığı davasında Danıştay, ihale dosyasını incelemeden 'iptaline gerek yoktur' kararı verdi. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş usulsüz ihalelerin peşini bırakmadı. Yarkadaş, tv100'ün gündem belirleyen programı Sağlı Sollu'da yeni usulsüzlükleri ifşa etti.

ERG İnşaat'a rant sağlanıyor

ERG İnşaat'a kamu ihalesi verilir gibi rant yaratıldığını belirten Yarkadaş, "Ankara İzmir Hızlı Tren yolu ihalesi 6 Ekim 2020’de ihalesi yapılıyor ve 2 milyar 162 milyon euro bedel ile bu İngiltere merkezli şirket (ERG) ihaleyi alıyor. Bakanlık, AB ihale kuralları usulünce yapılması gereken ihaleyi bizim kamu ihale kanununa göre yapıyor." dedi.

345 milyon Euro'nun faizi başladı

Yarkadaş milletin cebinden alınan miktara dikkat çekerek, "Biz şu anda bu anlaşma yüzünden 345 milyon euronun yıllık faizini ödemeye başladık. Eğer bunu hakikaten hazine almış olsaydı biz %7 değil, %1 civarında bir faiz ödeyecektik." ifadelerini kullandı.

ERG İnşaat'ın Euro üzerinden anlaşma yaptığını belirten Yarkadaş, "2 milyar 163 milyon euroya bu ihaleyi alan ERG adlı firma 1 buçuk milyar euro daha ekstra para istiyor ‘Euro dalgalandı, benim maliyetlerim arttı’ ama bu gerçekçi değil siz sözleşmeyi euro üzerinden yapmış." şeklinde konuştu. Yarkadaş şunları söyledi:

Danıştay, Bakanlığa yazıyor ama...

Danıştay 13. Daire, Bakanlığa yazıyor ‘Dosyanın sürecini anlatın’ diye oysa klasörlerin tamamını istemesi gerekirdi. Danıştay, ihale kurallarıyla, sözleşme kurallarını birbirine karıştırıp hatalı bir karar veriyor. Buna onay vermeyin bu vatandaşın parasıdır.

Bakanlığa çağrı: Buna onay vermeyin

Yarkadaş "Ankara-İzmir Tren Yolu’nun garantisi süresi kanuna göre 5 yıl olması gerekirken 12 aya indirilmiş. Diğer 4 yılın maliyeti kamuya bırakılmış. KBM, AB İhale Kuralları’na aykırı yapılmıştır diyerek Danıştay’a başvuruyor. Danıştay 13. Daire, bakanlığa bir yazı yazıyor ‘bize ihale sürecini anlatın’ diyor. Danıştay’ın istemesi gereken 20 dosyaydı. Danıştay hatalı bir karar veriyor, ‘ihale yapılabilir’ diyor. Bu firmada 2 milyar 163 milyon Euro’luk ihale başlıyor ve ekstra para istiyor. Bakanlık yetkililerine ve bürokrasiye çağrı yapayım, buna onay vermeyin bu vatandaşın parasıdır" dedi.

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