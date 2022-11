Kılıçdaroğlu İngiltere'de tartışılan isimle görüştü her şey güzel olacak

Tartışılan ABD ziyaretinin ardından İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu, bu kez de terör örgütlerine destek vermesiyle bilinen eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile görüştü.

ABD ziyaretiyle günlerce manşetlerden düşmeyen, kayıp 6 saat konusunu 'hamburger yemeye gittim' diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu'nun yeni rotası İngiltere'nin başkenti Londra oldu.

Yatırımcı çekmek ve para bulmak için Londra'ya gittiğini söyleyen ancak görüştüğü kişilerle neler karşılığında anlaşabileceği konusunda şeffaflıktan uzak duran Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri yine gündeme oturdu.

Terör örgütü PKK ve altılı masadaki gizli ortağı HDP'ye toz konduramayan CHP Genel Başkanı, Türkiye yetmezmiş gibi Londra'da da PKK ve Öcalan'ın sempatizanlarıyla görüşmeyi ihmal etmedi.

"Her şey güzel olacak"

Kılıçdaroğlu, terör örgütüne destekleriyle bilinen Amberin Zaman ile bir araya geldi. Zaman görüşmeye ait o fotoğrafı "Sayın ⁦Kılıçdaroğlu⁩ ile Londra’da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notuyla paylaştı.

Halk Tv'ye tepki gösterdi

CHP yandaşı olan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin de skandal görüşmeyi olumsuz bir dille habere konu alması Amberin Zaman'ı rahatsız etti. Zaman sosyal medya hesabından Halk TV'ye tepki gösterdi.

FETÖ'nun operasyon gazetesi Taraf'ta yazıyordu

FETÖ'nün operasyon gazetesi olan Taraf'ta yazarlık yaptığı dönemde FETÖ'nün kumpas davalarına verdiği destekle biliniyor.

Amberin Zaman, sık sık PKK ve Abdulah Öcalan güzellemeleriyle gündeme gelirken en büyük tepkiyi DEAŞ'a karşı PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve PYD gibi örgütleri desteklemeyi savunmasıyla çekmişti.

PKK/YPG elebaşlarıyla görüşen Amberin Zaman, teröristlerin cenazeleri için "Her iki taraftan gencecik çocuklara yazık oluyor" diye paylaşmıştı.

Amberin Zaman Kimdir ?

Amberin Zaman baba tarafından Irak kökenli Bangladeşli, anne tarafından ise Gürcü, Tatar ve Yörük kökenlidir. Babası Arshad-uz Zaman, 1950'li yıllarda Paris'te Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri İstanbul olmuştur. Pakistan'ın İstanbul Büyükelçiliğinde basın ataşeliği yapan baba Zaman, İstanbul'da Notre Dame de Sion mezunu olan Vasfiye Kalmuk'tan Türkçe dersleri aldı. Zaman ve Kalmuk arasında ilişki evlilik ile sonuçlandı. Amberin Zaman, çiftin bu evliliğinden olan iki kızından biri olup New York'ta doğmuştur. Üniversiteyi İsviçre'de bitiren Amberin Zaman, 2004 yılında Amerikalı diplomat Joseph Pennington ile evlenmiştir.

1992 yılından beri aralarında The Washington Post ve The Daily Telegraph olmak üzere çeşitli yabancı basın organlarında Türkiye muhabirliği, The Economist dergisi ve Los Angeles Times gazetesinin Türkiye temsilciliği görevlerini yapmış, BBC World'de Türkiye ve eğitim sisteminin ülkedeki etkileri konulu programda yorumcu olarak görev almıştır. Zaman, yayın hayatına başladığı 2007 yılından itibaren Taraf'ta çalıştıktan sonra Mart 2010'da Habertürk'e geçti. Bu gazete ile yollarını ayırdıktan sonra Mayıs 2013'ten itibaren yeniden Taraf gazetesinde köşe yazmaya başladı.

Bavulcu Baransu'ya destek için istifa etti

3 Temmuz 2015'te, hem Taraf'ın kurucu ekibinin dağıldığı gerekçesiyle, hem de gazetenin kendi muhabiri olan ve tutuklu yargılanan Mehmet Baransu'ya destek olunmadığı gerekçesiyle istifa etmiştir. 7 Temmuz 2015'te Diken gazetesinde yazmaya başlamıştır.

31 Mart 2016'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisi kapsamında Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmayı izlemek için binaya girmek isteyen Amberin Zaman ve diğer birkaç gazeteci, Erdoğan'ın korumaları tarafından binanın girişinde hakarete uğramıştır ve içeri sokulmamıştır."