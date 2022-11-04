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Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na derbi uyarısı! Top kayıplarında mutlaka...

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na derbi uyarısı! Top kayıplarında mutlaka...

Galatasaray'ın başına geçtikten sonra kariyerinde ilk kez derbi heyecanını yaşayacak olan teknik direktör Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinin stratejisi belli oldu. Beşiktaş’ın zayıf karnı olarak sol tarafını gören Buruk, Rashica’nın önderliğinde bu bölgeden sonuca gitmeyi hedeflerken, yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na da özel uyarılar yapmayı ihmal etmedi.

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Galatasaray’da Beşiktaş karşısında tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Taraftarı önünde derbiden 3 puanla ayrılmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, rakip analizini yapıp futbolcularına da aktardı. Beşiktaş’ın zayıf karnı olarak sol tarafını gören tecrübeli teknik adam, Milot Rashica’nın önderliğinde bu bölgeden sonuca gitmeyi hedefliyor.

Milot Rashica kilit rol oynayacak

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 12 maçta bu bölgede görev yapan Arthur Masuaku hem de görev alırsa Umut Meraş’ın sol bekte defansif anlamda açıklar verdiğine dikkat çeken Okan Buruk futbolcularına yapmaları gerekeni de anlattı. Bu plan dahilinde sağ kanatta görev alan Milot Rashica da kilit rol oynayacak. Tecrübeli teknik adamın rakibin zayıf taraflarını aktarırken kendi takımının sol tarafına özel uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na uyarı

Solda Emre Taşdemir ve Kerem ikilisini sahaya sürmeyi planlayan Buruk bu bölgeye dikkat çekti. Özellikle Kerem’in derbide diğer maçlara göre daha fazla savunmaya destek vermesi bekleniyor. Buruk’un Kerem’den rakip hücumları ya da top kayıplarında mutlaka kanat bekine ve defansa yardım etmesini istedi. Emre de hücum bindirmeleri yapan bir bek olması nedeniyle karşısında Rosier, Delle Ali gibi isimlerin olduğu hatırlatılıp uyarıldı.

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