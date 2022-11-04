Bartın'daki maden faciasında ölü sayısı 42'ye yükseldi! Sağlık bakanı duyurdu

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki TTK'ya ait kömür ocağında meydana gelen faciada ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

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Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 oldu. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp hayata döndürülen hastanın 3 haftalık yaşam savaşını kaybettiğini duyuran Bakan Koca, diğer yaralı madencilere ilişkin de bilgi verdi.

Halen 3 madenci yoğun bakımda

Koca, ''Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor'' dedi.