Durduğu yerde elektrik yakıyormuş! Bakın şarj aleti ne kadar tüketiyor

Elektriğe gelen zamların vatandaşın belini giderek bükmesinin ardından faturayı yarıya düşürecek yöntemlerde araştırılmaya başladı. Peki kimsenin farketmediği ve sürekli prizde takılı kalan şarj ne kadar elektrik tüketiyor dersiniz?

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Pek çok kişi elektrikli ürünlerin ne kadar elektrik tükettiğini merak ediyor. Özellikle son dönemde faturaların aydan aya katlanarak gelmesi sebebiyle bu merak daha da artmış durumda. Peki, evde en çok kullanılan ve elektrik tüketen aletlerden biri olan şarj aletinin enerji tüketimi nasıl? Şarj aleti ne kadar elektrik tüketiyor? İşte cevabı...

Zaman zaman pek çok kişi şarj aletini prizde unutabiliyor. Durum böyle olunca da "Prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketimini ne kadar arttır. Elektrik faturalarının artmasıyla birlikte "şarj aleti prizde unutulursa aylık kaç TL yansır" sorusu araştırılmaya başlandı. Elektrik tüketimini merak eden bir kişi çektiği videoyla gündem oldu. Prizde bırakılmış şarj aletinin günlük ve aylık ne kadar elektrik harcadığı ve faturaya ne kadar yansıdığı hesaplandı.

İnternette bir video milyonlarca kişinin dikkatini çekti

Elektrik faturalarının yükselmesi ile birlikte vatandaşlar da evde kendi önlemlerini almaya başladı. Gereksiz tüketilen elektriğin kaynağı belirleyen pek çok kişi tasarruf yoluna gitti. Gündemde elektrik faturası konusu dolaşırken internette bir video milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Söz konusu video yaklaşık bir buçuk milyon kişi tarafından izlendi. Kullandığı aletlerin elektrik tüketimlerini merak edenlere ilaç gibi gelen videoya yorum yağdı.

Şarj aletlerini prizde bırakanlar dikkat

"Prizde şarj aleti bırakmak elektrik harcar mı?" sorusunun yanıtını merak edenler için cevap niteliğinde bir video çekildi. Prizde unutulan şarj aletine yönelik yapılan testte, şarj aletinin elektrik tüketimine ilişkin detaylar yer aldı.

Şarj aleti aylık faturaya ne kadar yansır?

Söz konusu olan adaptör saatte sadece 0.1 Watt tükettiği ve buradaki tüketimi aylığa vurulursa sadece 12-20 kuruşluk bir enerji tüketiminin faturaya yansıyacağını söylenebilir. Fakat bunu milyonlarca insanın yapabileceği düşünülürse, ortaya çıkan boşa enerji tüketimi çok fazla dikkat çekebilir.