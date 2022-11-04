BIST 4.212
DOLAR 18,62
EURO 18,48
ALTIN 1.000,91
HABER /  GÜNCEL

Durduğu yerde elektrik yakıyormuş! Bakın şarj aleti ne kadar tüketiyor

Durduğu yerde elektrik yakıyormuş! Bakın şarj aleti ne kadar tüketiyor

Elektriğe gelen zamların vatandaşın belini giderek bükmesinin ardından faturayı yarıya düşürecek yöntemlerde araştırılmaya başladı. Peki kimsenin farketmediği ve sürekli prizde takılı kalan şarj ne kadar elektrik tüketiyor dersiniz?

Abone ol

Pek çok kişi elektrikli ürünlerin ne kadar elektrik tükettiğini merak ediyor. Özellikle son dönemde faturaların aydan aya katlanarak gelmesi sebebiyle bu merak daha da artmış durumda. Peki, evde en çok kullanılan ve elektrik tüketen aletlerden biri olan şarj aletinin enerji tüketimi nasıl? Şarj aleti ne kadar elektrik tüketiyor? İşte cevabı...

Zaman zaman pek çok kişi şarj aletini prizde unutabiliyor. Durum böyle olunca da "Prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketimini ne kadar arttır. Elektrik faturalarının artmasıyla birlikte "şarj aleti prizde unutulursa aylık kaç TL yansır" sorusu araştırılmaya başlandı. Elektrik tüketimini merak eden bir kişi çektiği videoyla gündem oldu. Prizde bırakılmış şarj aletinin günlük ve aylık ne kadar elektrik harcadığı ve faturaya ne kadar yansıdığı hesaplandı. 

İnternette bir video milyonlarca kişinin dikkatini çekti

Elektrik faturalarının yükselmesi ile birlikte vatandaşlar da evde kendi önlemlerini almaya başladı. Gereksiz tüketilen elektriğin kaynağı belirleyen pek çok kişi tasarruf yoluna gitti. Gündemde elektrik faturası konusu dolaşırken internette bir video milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Söz konusu video yaklaşık bir buçuk milyon kişi tarafından izlendi. Kullandığı aletlerin elektrik tüketimlerini merak edenlere ilaç gibi gelen videoya yorum yağdı. 

Şarj aletlerini prizde bırakanlar dikkat

"Prizde şarj aleti bırakmak elektrik harcar mı?" sorusunun yanıtını merak edenler için cevap niteliğinde bir video çekildi. Prizde unutulan şarj aletine yönelik yapılan testte, şarj aletinin elektrik tüketimine ilişkin detaylar yer aldı.

Şarj aleti aylık faturaya ne kadar yansır?

Söz konusu olan adaptör saatte sadece 0.1 Watt tükettiği ve buradaki tüketimi aylığa vurulursa sadece 12-20 kuruşluk bir enerji tüketiminin faturaya yansıyacağını söylenebilir. Fakat bunu milyonlarca insanın yapabileceği düşünülürse, ortaya çıkan boşa enerji tüketimi çok fazla dikkat çekebilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş taraftarı Weghorst'u bekliyor! Derbide oynayacak mı?
Beşiktaş taraftarı Weghorst'u bekliyor! Derbide oynayacak mı?
ABD'de işsizlik rakamları açıklandı! Ekim'de artış yaşandı
ABD'de işsizlik rakamları açıklandı! Ekim'de artış yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum çağrısı: Millet en iyisini söyler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum çağrısı: Millet en iyisini söyler
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Binali Yıldırım'la birlikte kaza geçirmişti! AK Parti vekili Şamil Ayrım'dan haber var
Binali Yıldırım'la birlikte kaza geçirmişti! AK Parti vekili Şamil Ayrım'dan haber var
Bartın'daki maden faciasında ölü sayısı 42'ye yükseldi! Sağlık bakanı duyurdu
Bartın'daki maden faciasında ölü sayısı 42'ye yükseldi! Sağlık bakanı duyurdu
Kılıçdaroğlu İngiltere'de tartışılan isimle görüştü her şey güzel olacak
Kılıçdaroğlu İngiltere'de tartışılan isimle görüştü her şey güzel olacak
Müjdeyi Başkan Türkmen duyurdu! Binlerce öğrenciye İstanbul Kart müjdesi
Müjdeyi Başkan Türkmen duyurdu! Binlerce öğrenciye İstanbul Kart müjdesi
Erkek hastaya "gebelik tetanosundan dolayı öldü" raporu! Doktor görünce şoka girdi
Erkek hastaya "gebelik tetanosundan dolayı öldü" raporu! Doktor görünce şoka girdi
Peugeot’dan kasıma özel sıfır faizli kampanya sıfır faizli kredi seçenekleri
Peugeot’dan kasıma özel sıfır faizli kampanya sıfır faizli kredi seçenekleri
Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntülerini Sedat Peker'le paylaştı! İşte Ünsal Ban için istenen ceza
Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntülerini Sedat Peker'le paylaştı! İşte Ünsal Ban için istenen ceza
Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na derbi uyarısı! Top kayıplarında mutlaka...
Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na derbi uyarısı! Top kayıplarında mutlaka...