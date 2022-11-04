Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum çağrısı: Millet en iyisini söyler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifi ilgili "Referanduma gidelim çünkü millet en iyisini söyler, gidelim millete. Teklifimiz üzerinde uzlaşma sağlanabilirse bundan kadınlarımız çok kârlı çıkacaktır. Uzlaşma sağlanamaması halinde bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız." dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO'ya ve Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğe teklifi vardı. Referandum çağrısı yapan Erdoğan, CHP'ye yaptığı başörtülü aday önerisiyle ilgili olarak ta "Bunu söyledim ya, başörtülü milletvekili adayı koyar. Bunlarda da olsun, İP'te de olsun" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Asla kabul edemeyiz"

"Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Ülkemizi kadın cinayetlerinin kol gibi gezdiği bir yermiş gibi sunmaya çalışanların kendi içlerindeki çürümeyi gün yüzüne vurmaktadırlar.

Eksiklikleri, aksaklıkları düzelterek bugüne kadar devrim niteliğinde pek çok değişikliği kadınların hanesine yazdırdıysak bugün de devam edeceğiz. İnancımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün insan vasfımızın gereği olarak bu mücadeleyi sizlerle sürdürmekte kararlıyız.

"Uygulamalar başlattık"

2005 yılında hukuki düzenlemeleri hayata geçirdik. Aile içi ve kadına karşı şiddete verilen cezaları artırarak, cinsiyet farkı nedeniyle düşük ücret uygulanamayacağı gibi çok önemli adımlar attık. Çalışan kadınların haklarını genişleterek etki sahasını yaygınlaştırdık. Gebelikten itibaren anneleri koruyan, maddi olarak destekleyen uygulamalar başlattık.

Son yargı paketi

Son yargı paketiyle eşe karşı işlenmiş suçları cezaları boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. İçinde bulunduğumuz 2021-2025 eylem planı kadınlarımızı fiziksel şiddetin yanında onurlarına yönelik saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar 1 milyon kişiye hizmet verdik. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kadınların maruz kaldığı şiddete süratle müdahale edilmesini sağlayan etkin bir sistem haline geldi. Elektronik kelepçe de kadınlarımızı korumaya hizmet veriyor. Aile içi meselelerinin hakimlerce çözümünü temin ettik.

"Gider başörtülü kardeşlerimizi aday yapar"

Başörtünün düşmanı olan, üniversitelerde ikna odalarını kuranların kim olduklarını bilmiyor muyuz? Şimdi bunlar geldi, başörtüsü sorununu çözelim diyorlar. Haydi bakalım, bu seçimde kaç tane başörtülü aday çıkaracaksın? Bunu söyledim ya, başörtülü milletvekili adayı koyar. Bunlarda da olsun, İP'te de olsun. Bütün bu oyunlar bozuldu, artık çark dönmeye başladı.

E biz gel anayasa yapalım diyoruz, herhangi bir ayrıma gitmeden hak ve özgürlükler konusunda bütün kadınlarımız anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar. Şimdi arkadaşlarımız ziyarete gittiler, şu anda gerek yok, seçimden sonra bunu görüşelim dediler. Sen gece yarısı dedin, biz yıllardır bunu düşünüyoruz zaten. Verelim el ele, bu işi bitirelim. Bir daha da gündeme gelmesin, neden kaçak güreşiyorsunuz?

Referandum çağrısı

Referanduma gidelim çünkü millet en iyisini söyler, gidelim millete. Teklifimiz üzerinde uzlaşma sağlanabilirse bundan kadınlarımız çok kârlı çıkacaktır. Uzlaşma sağlanamaması halinde bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız. Köklü bir çözümü anayasamıza kazandırmayı ümit ediyoruz. Türkiye Yüzyılı programımızla vatandaşlarımızın tamamıyla birlikte, kadınlarımızın tüm meselelerini çözerek ülkemizi çok daha ileri taşımakta kararlıyız."