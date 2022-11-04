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3 kafadar mağazaya dalıp oyuncak köpek çaldı! Muğla'da yaramaz hırsızlar gülümsetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezinde gezen 3 köpeğin oyuncak mağazasına girip pelüş köpek çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bodrum’da bulunan Oasis alışveriş merkezine giren 3 köpek, AVM’de bulunan bir oyuncak mağazasına geldi. Sokak köpeklerinden biri kapı önünde beklerken, diğer 2'si içeri girdi.

Köpeklerden birinin pelüş köpeği çalmasının ardından üç köpek de hızlıca mağazadan kaçarcasına uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeklerin oyuncak çalması, mağazada çalışanların güvenlik kameralarını izlemesiyle ortaya çıktı. Köpeklerin profesyonel hırsız gibi oyuncak çalmaları, mağaza çalışanlarını da şok etti.

Oyuncak firması çalışanlarından Faruk Can, köpeklerin oyuncak çalması karşısında şok olduğunu ifade ederek, “3 tane köpek geldi, 1 tanesi dışarıda etrafı kontrol ederken diğeri içeri girdi. Biz o sıra müşteriyle ilgileniyorduk diğer köpek de oyuncak pelüş köpeği alıp 3’ü de bölgeden hızla uzaklaştı.

Biz yakalamaya çalıştık ancak paramparça yaptılar. Devamlı gelen köpekler, biz daha önce 3-4 sefer engel olmuştuk ama bu defa engelleyemedik. Aldıkları pelüş köpek oyuncağın değeri yaklaşık 300-400 lira civarındaydı” dedi.

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