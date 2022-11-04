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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp'ın yeni özelliği bomba! Artık istediğiniz kişiye offline olabileceksiniz...

WhatsApp'ın yeni özelliği bomba! Artık istediğiniz kişiye offline olabileceksiniz...

Milyonlarca kişinin kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliğini duyurdu. WhatsApp'ın yeni özelliğini duyan kullanıcılar artık rahata erecek. WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için geliştirdiği özellikte, istediğiniz kişiye online, istemediğiniz kişiye offline görünebileceksiniz.

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Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp’a yenilikler gelmeye devam ediyor. WhatsApp şimdi de tüm kullanıcıları sevindirecek bir haberle geldi. Mesaja cevap vermek istemediğinizde sizlerde 'online' görünmemek için saatlerce WhatsApp'a girmiyor musunuz? Artık bunu düşünmenize gerek yok.

WhatsApp kullananlara sevindirici haber geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, istediğiniz kişilere online veya offline görünebileceksiniz. 

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Twitter hesabı üzerinden, "Senin telefonun, senin kuralların. Çevrimiçi olduğunuzda kimin göreceğine siz karar verin" açıklamasını yaptı. Bu özelliğin henüz ne zaman hayata geçirileceği hakkında açıklama yapılmadı.

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