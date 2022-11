Amerika'da neden hiç sokak kedisi veya köpeği yok? İşte uygulanan yöntem

Ülkemizde neredeyse her sokak başında bulunan sokak kedisi ve köpeklerinin çoğu, evcil hayvan sahiplenip, sokağa atanların eseri. Ancak bu durum bazı ülkelerde hiç yaşanmıyor. Bunlardan birisi ise Amerika...

Hayvanları koruyup kollamak için insan olmaları gerekmiyor. Onlarında nefes alan ve yaşama hakkı olan varlıklar olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Sokağa bırakılarak ölüme terk edilen hayvanlar vicdanınızı acıtmıyor mu? Peki, sokakta başıboş ve çaresiz olan hayvanlar için neler yapmak gerekiyor? İşte, ABD’nin sahipsiz hayvanlar için uyguladığı yöntemler…

Avrupa’da ve ABD’de sokak hayvanları sahipleniyor. Sokağa bırakılan hayvanlar için ise sahiplerine ceza kesiliyor. Bu yöntemle sokak hayvanı kavramı ortadan kalkıyor.

Sokaklarda başıboş gezen kedi ve köpekler ekipler tarafından toplanılarak barınağa götürülüyor. Barınakta kalma süresini dolduran hayvanlar ise sahiplenilmediği takdirde ötanazi yoluyla öldürülüyor.

Avrupa’da sokağa terk edilen hayvanlar barınaklara götürülüyor ve bu şekilde onlara sahip çıkılıyor. Her bir hayvanın deri altına numaralı çipler yerleştiriliyor. Sokağa bırakılan hayvanlar için cezai işlem uygulanıyor. Barınaklardan evcil hayvan sahiplenilebiliyor. Yetkililer önce hayvana sağlıklı bir yaşam ortamı verip veremeyeceğinizi kontrol ediyor. Ayrıca Avrupa’da hayvanlar için ‘’Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele ekipleri’’ bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan barınakları ve kurtarma kuruluşları için merkezi bir veri raporlama sistemi yok. Bu nedenle, birçok ulusal hayvan refahı kuruluşu, barınaktaki hayvanların akıbetleriyle ilgili kendi tahminlerini yayınlıyor. Bu kuruluşlardan ikisinin 2021 yılı için tahminleri şu şekilde:

1. The Humane Society Of The United States

- ABD'deki faaliyet gösteren hayvan barınaklarının sayısı: 3.500

- Kuzey Amerika'daki kurtarma grupları ve hayvan barınaklarının sayısı: 10.000

- Her yıl barınaklara giren kedi ve köpek sayısı: 6-8 milyon (1973'te 13 milyondu)

- Her yıl barınaklarda ötanazi uygulanan 3 milyon kedi ve köpeğin yaklaşık 2,4 milyonu (%80) sağlıklı, tedavi edilebilir durumda ve yeni evlere kabul edilebilirdi.

- Her yıl barınaklardan evlat edinilen kedi ve köpek sayısı: 4 milyon

- Barınaklarda ötanazi uygulanan kedilerin yüzdesi: %70

2. The American Society For The Prevention Of Cruelty To Animals

- Her yıl yaklaşık 7,6 milyon evcil hayvan hayvan barınaklarına giriyor. (3,4 milyonu kedi)

- Her yıl yaklaşık 2,7 milyon hayvana ötanazi uygulanıyor (1,4 milyonu kedi)

- Her yıl yaklaşık 2,7 milyon barınak hayvanı sahiplenilmektedir. ((1,3 milyonu kedi)

- Barınaklara giren yaklaşık 649 bin hayvan, sahiplerine teslim ediliyor. (100 bini kedi)

- Barınaklara giren kedilerin yaklaşık %37'si sahiplenilir, %41'ine ötanazi yapılır.