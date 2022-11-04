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Bakan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,  tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Bakan Kirişçi "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kirişci, paylaşımında, "513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.

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