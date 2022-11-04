Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın mı oluyor?

Şenol Güneş'in imzasından önce Beşiktaş ile adı geçen Sergen Yalçın için bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yerine arayışta olduğu öne sürülen Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sergen Yalçın ile uzun süredir görüşme halinde olduğu, Kasım ayının sonunda tecrübeli teknik adamla sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından ismi yönetimde yeniden gündeme gelen Sergen Yalçın ile ilgili ortaya atılan son iddia şaşırttı. Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirmesiyle birlikte, Sergen Yalçın iddiaları da boşa çıkarken tecrübeli teknik adam takımsız kalmaya devam etti.

Sergen Yalçın ise geçtiğimiz günlerde katıldığı TV programında sürpriz açıklamalar yapmıştı.

"Kendimi toparladım" demişti...

Sergen Yalçın katıldığı bir televizyon programında şöyle konuşmuştu:

“Ayrıldıktan sonra 4-5 tane teklif geldi bana. La Liga'dan falan değil, Katar falan oradan 1-2 teklif geldi. Türkiye'den de 1-2 teklif geldi. 3 büyük takımdan teklif gelmedi. Ayrıldıktan sonra 7-8 ay anca kendimi toparladım. Milli Takım 'dan herhangi bir teklif almadım. Hiçbir görüşme yapmadım. Oranın bir teknik direktörü var. Oraya da bir teknik direktör alınmış, orada çalışan bir teknik direktör var. Bunların olması çok sağlıklı işler değil. Orası yürüyen bir yer. Onların da emeğine haksızlık etmeyelim.”

Milli takım iddiası gündeme bomba gibi düştü

Avrupa Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile berabere kalan, Faroe Adaları'na 2-0 yenilen Türkiye A Milli Takımı'nda çanlar Stefan Kuntz için çalıyor. Başarısız sonuçlar ve oynanan futboldan rahatsız olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Dünya kupası arasında teknik direktör değişimine gideceği belirtiliyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun kaptan olması rahatsızlık yarattı

Habere göre; TFF, kötü sonuçların ardından Kuntz'un aldığı bireysel kararlar nedeniyle, Alman çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı. Kuntz'un özellikle kimseye danışmadan Hakan Çalhanoğlu'nu kaptan yapması bardağı taşıran son damla oldu.

İddiaya göre Inter'de forma giyen Çalhanoğlu, Kuntz'un kadro belirleme dahil aldığı bütün kararlara karışıyor. Bunun futbolcular arasında derin bir rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor.

Sergen Yalçın ismi öne çıktı

Federasyon yetkilileri Kasım ayının sonunda Sergen Yalçın'ı göreve getirmeyi planlıyor; bu çerçevede görüşmeler devam ediyor. Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan Murat Şahin, bir süre önce Radyospor'a konuk olmuş ve ''Ekip olarak milli takımın başına mı geçiyorsunuz'' sorusuna, 'Şimdilik buna cevap vermeyeyim'' şeklinde yanıt vermişti.