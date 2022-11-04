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Bakan Koca acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Kenan Midilli hayatını kaybetti

Bakan Koca acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Kenan Midilli hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin enfarktüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam.'' ifadelerini kullandı.

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