Kılıçdaroğlu, Londra'dan seslendi: Görüştüklerim arasında tefeci yok

İngiltere'de çeşitli temaslarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda gençlere seslendi. "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum." notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerin detaylarını anlattı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ardından kez de İngiltere'ye gitti. 1 Kasım'dan itibaren Londra'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde Londra'dan gençlere bir mesaj verdi.

"O parayı bay kemal size bulacak"

ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" ifadelerini kullandı.

"Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor?"

Bugün Londra'dan yeni bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum." notuyla bir video yayınladı.

CHP lideri videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Londra'dan halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka ve makine öğrenimi ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri destekliyorlar. Hep söyledim söylemeye de devam edeceğim. Temiz teknoloji, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz.

"Temiz parayı size mutlaka getireceğim"

Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz. Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes aldıracağız. Hiç kimse merak etmesin çok ama gerçekten de çok güçlü geliyoruz. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla olan yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Evet size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok borç yok hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Yatırımlar size yapılacak size sizin için."