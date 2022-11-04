Ümit Özdağ'dan Akşener iddiası! 6'lı masayı karıştıracak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında masayı krize sokacak iddialarda bulundu.

Abone ol

6'lı masada adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkarken İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

6'lı masayı karıştıracak

Akşener'in 6'lı masayı dağıtacağını söyleyen Özdağ, "Akşener masadan kalkmaya hazırlanıyor. AK Parti’yi devirmeye oynamıyor. Ana muhalefet olmaya oynuyor." dedi.

Özdağ, Akşener'in asıl amacının AK Parti oyları değil CHP oylarını almak olduğunu da söyledi.

"Ben partideyken de öyle düşünüyordu, şimdi de aynı düşünüyor"

Özdağ konuya ilişkin Kayseri'de bir yerel televizyona yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Ankara'daki bütün konuyla ilgilenenler CHP de biliyor ki, Meral Akşener masadan kalkma süreci içerisinde. Sebep çok net. Akşener AK Parti'yi devirmeye oynamıyor, ana muhalefet partisi olmaya oynuyor. Bütün oy zeminini CHP'den almaya kurgulamış durumda. Akşener ile ayrıldığımız en önemli noktalardan birisi buydu. O zaman da öyle düşünüyordu."

İyi partililer "adayımız Akşener" paylaşımlarına başlamıştı

Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Partili vekiller, sosyal medya üzerinden, "Adayımız Akşener" paylaşımlarına başladı.