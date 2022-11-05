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Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor 13. hafta maçında Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetine imza attı.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

HangiKredi Ümraniyespor'a 12 hafta sonra galibiyeti getiren golleri Umut Nayir (2) ve Geraldo kaydederken Corendon Alanyaspor'un sayısı ise Wilson Eduardo'dan geldi.

Bu sezonki ilk kez galibiyetle tanışan HangiKredi Ümraniyespor puanını 6 yaparken, 3 maç sonra kaybeden Corendon Alanyaspor ise 16 puanda kaldı.

2. dakikada Popov'un sağ çizgiden ceza sahası içine havadan gönderdiği pasa arka direkte bekleyen Del Valle kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.

3. dakikada Del Valle ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Runnarson'un müdahalesiyle kornere yöneldi.

10. dakikada HangiKredi Ümraniyespor bir kez daha tehlike yarattı. Geraldo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Avounou, şutunu çekti. Kaleciden dönen topa aynı oyuncunun bu kez kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada yoğun baskı kuran ev sahibi ekibin gölü geldi. Sol kanattan Del Valle'nin ortaladığı topa penaltı noktasında bekleyen Umut Nayir kafayla vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt kararı vermesi ve golü iptal etmesi üzerine pozisyon VAR'da incelendi. İnceleme sonrası gol geçerli sayıldı: 1-0.

38. dakikada ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un farkı ikiye çıkaran golü kornerden geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Geraldo'nun sol ayağıyla vuruşunda havadan süzülen meşin yuvarlak, sekip kavis alarak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada konuk ekibin farkı bire indiren golü geldi. Sağ kanattan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda topu defans uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı önünde bekleyen Eduardo'nun sağ ayağıyla yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 2-1.

69. dakikada ev sahibi ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Geraldo'nun sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sol çaprazda top önüne düşen Umut Nayir'in sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak kalecinin üzerinden filelerle buluştu: 3-1.

87. dakikada konuk ekipten Cavaleiro'nun sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkteki Ahmed Hassan iyi yükselerek kafayı vurdu. Yerden seken top yan direğe çarpıp auta çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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