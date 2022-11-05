Türk Telekom'dan internet tarifelerine zam! Yeni tarife ücretleri belli oldu

Türk Telekom, internet paketleri, Statik IP ve tek seferlik tarife ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Zamlı fiyatlar, 1 Aralık 2022'den itibaren geçerli olacak.

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Türk Telekom, paylaştığı açıklamada internet paket ücretleri, tek seferlik tarife ücretleri ve Statik IP ücretlerinde ‘fiyat düzenlemesi’ yapılacağını paylaştı.

1 Aralık tarihine kadar kampanyalara katılımda fiyat değişmeyecek

İnternet tarife ücretlerindeki artış 75 TL'yi buldu. Zammın 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. shiftdelete.net'te yer alan haberde şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde:

"1 Aralık2022 tarihinden itibaren ile geçerli olmak üzere internet paket ücretleri, tek seferlik tarife ücretleri ve Statik IP paket ücretlerinde fiyat düzenlemesi yapılacaktır. Kampanyalara katılım sağlamış, taahhütleri devam eden müşterilerimiz ve 1 Aralık 2022’ye kadar kampanyalara katılım yoluyla Türk Telekom abonesi olacak müşterilerimiz taahhütleri süresince internet paket ve Statik Ip paket fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresi bitiminden sonra müşterilerimizin mevcut paketleri güncel tarife ücreti üzerinden ücretlendirilecektir."