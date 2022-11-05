Doğu Perinçek 'ABD Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi' dedi ABD'nin yeni gözdesini açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tv100 kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceği dolayısıyla ABD'nin onun üzerini çizdiğini savunan Perinçek, "ABD'nin gözdesi Meral Akşener'dir. İçişleri Bakanı olduğu zaman Emniyet İstihbaratı’nın başına FETÖ’cüleri getirmiştir." iddiasında bulundu.

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Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100 yazarı Erdoğan Aktaş ve Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

Doğu Perinçek'in açıklamarından satır başları:

"Seçimde yüzde 7'yi aşmayı hedefliyoruz"

- Elimizde oy oranı olarak anket yok. Biz bu seçimde yüzde 7'yi aşarak mecliste yer almayı ve Türkiye'nin yönetiminde anahtar görev yapmayı hedefliyoruz. Parti çok hızlı büyüyor. Olağanüstü bir ilgi var.

- Mardin'de yarın 200 İYİ Partiliye, Vatan Partisi rozeti takacağız. Türkiye'nin her yerinde çok büyük katılımlar var.

- Türkiye köklü değişiklilere gidiyor. Bu 2014'te başladı. ABD, bir duvar kurdu içine Vatan Partisi'ni, TSK'yı attı. O duvarı yıktık. 15-16 Temmuz 2016 gecesi ABD'nin Türk ordusu ve polisi içine yerleştirdiği gladyo ezildi, öldürüldü, bir kısmı da hapse atıldı. Türkiye’nin hapishanelerinde bugün NATO generalleri yatıyor.

- Türkiye’de Atatürk yükseliyor. Devrimin bir başka işareti de o.

"Türkiye, ABD'yle savaşıyor"

- Atatürk toplumun içinde yükseliyor. Neden yükseliyor? Çünkü Türkiye, ABD'yle savaşıyor. Türkiye PKK'yı eziyor, FETÖ'yü eziyor. Bunlar ABD'nin kuvvetleri. Türkiye kamp değiştiriyor. Atlantik sisteminden Rusya'nın, İran'ın, Çin'in yanına Asya ülkeleriyle işbirliğine yöneliyor. Burada ne var? Atatürk var, başka bir şey yok. Emperyalizme karşı bağımsızlık yönelişi, faizcilik, tarikat rantçılığı, dolar-borsa vurgunculuğu… Bunların hakimiyetinin sarsıldığı dönem. Bu bir devrim arayışı. Amerikan emperyalizmine karşı Türk ordusu savaşıyor. Bunun önderi Vatan Partisi.

"Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan Türkiye'nin düşmanı olur"

- Biz içeri atıldığımız zaman Kılıçdaroğlu 'darbeciler yargılansın' dedi. Atılmamızı destekledi. Bizi Şahin Mengü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na muhalif olan arkadaşlar bizi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ekibi bizim oradan çıkmamızı istemedi. Metin Feyzioğlu geldi 'sizin çıkmanızı istemiyorlar' dedi. Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan Türkiye'nin düşmanı olur. FETÖ'yü, 136 bin kamudan tasfiye edileni, 25 bin ordudan tasfiye edileni hüküm giyseler bile getirip devletin içine yerleştirecek.

- Millet İttifakı'nın iktidar olma şansı sıfırdır. O ancak savaşla olur. ABD gelir Ankara'yı ele geçirir. Onları da götürür, Irak'ta yaptığı gibi koltuğa oturtur.

- Biden tayfası, Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ve PKK, FETÖ var.

"Aralık ayı içinde Esad'la görüşme olur"

- Esad'la görüşmemizde iptal yok, erteleme var. Arap Birliği ve Şangay İşbirliği toplantısına gitme durumu vardı. Türk devletinin yetkilileri bize 'acele etmeyin, biz görüşmeler yapıyoruz, bu iş olgunlaşıyor. Olgunlaştığı zamanda gitmeniz Türkiye için daha verimli olur' diyorlar. Aralık ayı içinde görüşme olur. Yayınlayacağımız ortak bildiri hazır. Heyette Ethem Sancak'ta var.

"FETÖ'cüler askeri şuradan önce bir darbeye hazırlanıyor"

- Aktaş'ın "15 Temmuz için bilgi geldi mi?" sorusuna Perinçek "Geldi, o zaman Genel Başkan Yardımcımız olan Atilla Uğur komutan 'FETÖ'cüler askeri şuradan önce bir darbeye hazırlanıyor' dedi. 15 Temmuz'un öncesinde söyledi" yanıtını verdi.

"Türkiye'de 1970'ten beri Fetullah Terör Örgütü'nü anlatan tek gücüz"

- Türkiye'de 1970'ten beri Fetullah Terör Örgütü'nü anlatan tek gücüz. Bize 'bu cemaattir, tarikattir' denildiği zaman 'bu bir cemaat değildir, bu bir terör örgütüdür' dedik. 'Silahları nerede?' sorusuna 'Türk ordusunun cephaneliklerinde, Türk polisinin cephanelerinde' cevabını veriyorduk.

- Vatan Partisi'nin Genel Başkanı elbette Türkiye'yi yönetmek için adaydır. Vatan Partisi şu ya da bu partiyi desteklemek için kurulmadı.

İttifak şartları

- Türkiye'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğü, üretim devrimi ekonomisi kabul eden herkesle hükümet yaparız. Sayın Kılıçdaroğlu da kabul etsin hükümet yaparız ama onu kabul edecek gibi gözükmüyor.

TOGG açılışında dua etmesi

- Biz çocukluğumuzdan beri dua ediyoruz. Ben Türk ve Müslüman bir ailede büyüdüm. O resme tahammül edemiyorlar. Milli sanayide, savunmada, güvenlikte birleşen bir Türkiye var.

- Külliyeyi biz Türkiye’nin tekrar araştırma, geliştirmesi için tahsis edeceğiz. Cumhurbaşkanı tekrar Çankaya’da Atatürk’ün muhteşem makamında oturacak.

- Vatan Partisi çıkarın Türkiye'den, ABD'nin işi çok kolaylaşır ve amaçlarına ulaşır. Onu önleyen Vatan Partisidir.

- Türk devleti emrettiği zaman (devletin) istediği şeyi Abdullah Öcalan söyler. Öcalan çıkıp 'silahları bırakın, Türkiye'nin birlik bütünlüğü içerisinde yer alın' derse etkisi olur. Daha az Mehmetçik kanı veririz, daha ucuz maliyetli olur, hedefe ulaşmakta hız kazanırız. Çözüm bu değil, bir tartışma sırasında bir ayrıntı olarak söylenen bir şey.

HDP kapatılmalı mı?

- Bu partiyi kapatacağız. HDP kapatılmayacak da kim kapatılacak? AYM'nin hukuk uygulama cesareti yok. Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmamakla Mehmetçik'e kurşun sıkanların arkasında durmuş oluyor.

"Abdülhamid'i savundun" tartışması

- Kürdistan’ı savundular. Ben ona tavır aldım, oradan büyüdü. Ertuğrul Kürkçü kim? ABD’nin, HDP’nin getirip milletvekili yaptığı adam. Arkadaşları öldürürken samanlığa kaçan adam. Samanlığın kahramanı.

Abdullah Öcalan'ı ziyareti

- Beka Vadisi'ni ben Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için ziyaret ettim, çok doğru yaptım. Bugün öyle bir durum olsa gene yaparım. 'Silahları bırakın' dedim, o da ifadelerinde 'bana geldi ABD'nin, İsrail'in aleti olma. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü içinde yer alın. Benim Öcalan'la yaptığım görüşmemi Özel Kuvvetler Komutanlığı binlerce kez (kitap) çoğaltarak Güneydoğu'da yaydı. Bütün bölücü örgütlerde 'Perinçek gitmiş Öcalan'ı Kemalist yapmış' dediler.

ABD, Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi

- 'Muhalefetin adayı kim olur?' sorusuna Perinçek "Biden kim derse o olur. Kim olmaz dersen sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerini ABD çizdi. ABD'nin çizme nedeni seçilemeyeceği dolayısıyla... ABD'nin gözdesi Meral Akşener'dir. İçişleri Bakanı olduğu zaman Emniyet İstihbaratı’nın başına FETÖ’cüleri getirmiştir. TSK’ya kulak yerleştirmiş, TSK’yı dinlemiştir.