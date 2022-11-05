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İzmir'de mide bulandıran olay! Öğrencileri taciz eden öğretmen için flaş karar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de mide bulandıran olay! Öğrencileri taciz eden öğretmen için flaş karar

İZMİR'in Menemen ilçesinde ortaokuldaki iki öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla açığa alınan öğretmen tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Menemen ilçesinde öğretmen H.Y.'nin ortaokuldaki iki öğrenciyi taciz ettiği iddiası üzerine konuyu incelemek amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Soruşturma çerçevesinde söz konusu öğretmen ile tedbir amaçlı olarak okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Veliler şikayet etti gözaltına alındı

Velilerin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.Y. buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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