28 katrilyonluk imzaya direnen 7 bürokrat! Türkiye'yi sarsan olay

“Ankara–İzmir Hızlı Tren Yolu İhalesi’’'nde 2 milyar 163 milyon euro’luk ihaleyi almasına rağmen, bakanlıktan ekstra 1,5 milyar euro daha isteyen ERG İnşaat'a tepki gösteren Barış Yarkadaş, paranın bakanlıktan tahsili için imzası gereken 7 bürokratın direnişine herkesi destek olmaya çağırdı.

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İngiltere merkezli ERG İnşaat, Ulaştırma Bakanlığı’ndan Ankara–İzmir Hızlı Tren Yolu İhalesi’ni 2020 yılının Ekim ayında "adrese teslim" iddiasıyla 2 milyar 163 milyon EURO bedelle aldı.

ERG’ye teslim edilen bu ihale, KBM adlı başka bir şirket tarafından önce yerel mahkemeye ardından ise Danıştay’a şikayet edildi.

KBM adlı firma, ERG İnşaat’a verilen ihalenin usulsüzlük ve hukuksuzluklarla dolu olduğunu iddia ederek, belgeleri ortaya koydu. Ancak mahkemeler KBM’nin belgelerine rağmen “İhalenin iptaline gerek yoktur’’ dedi.

2 milyar 163 milyon EURO’luk ihaleyi almasına rağmen, ERG İnşaat, Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısını çalıp ekstar 1,5 milyar euro eski parayla 28 katrilyon daha istedi.

İhaleyi günlerdir televizyon ekranlarında gündeme getiren yazar Barış Yarkadaş, ERG'ye direnen bürokratları "Türkiye’yi sarsan skandalda yeni gelişme: 28 katrilyonluk direniş" yazısında ele aldı.

"Akıl dışı talep"

Sözleşmede böyle bir paranın talep edilmesine dair bir madde yer almadığına dikkat çeken yazar, "akıl dışı" olarak nitelediği talebin siyaset ve bürokrasi dünyasını karıştırdığını yazdı, konuya ilişkin son gelişmeleri aktardı:

Cumhurbaşkanının bilgisi yok

"Önceki gün konuştuğum AKP’li üst düzey bir siyasetçi, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konudan ve talepten bilgisi yok. Biz de olan biteni sizin yayında öğrendik. Böyle bir talebin karşılanması mümkün değil” ifadesini kullandı.

Bürokrasi cephesi ise hepten karışık… Zira; bu paranın ödenebilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’nda görev yapan 12 bürokratın imzası gerekiyor!

İddiaya göre, her biri ‘’altın değerinde” olan bu imza sahiplerinin beşinin ERG’nin talebine olumlu baktığı ve ödeme için gereken imzayı attığı belirtiliyor.

Yedi bürokrat ne yapacak?

Bakanlık çevrelerinden edindiğim bilgiye göre, yedi bürokrat ise ERG’nin talep ettiği EKSTRA 1,5 MİLYAR EURO’nun ödenmesine çeşitli sebeplerden dolayı kesinlikle sıcak bakmıyor ve imzaları atmıyor.

Dolayısıyla; tam da seçim öncesi gündeme gelen bu EKSTRA imza konusu, bürokratları kara kara düşündürüyor.

Olası bir iktidar değişikliğinde hesap vermek zorunda kalacağını düşünen bazı bürokratlar ‘’altın değerindeki imzaları’’ atmaktan imtina ediyor.

Bazı bürokratlar ise “Bu para hiçbir şekilde ödenmemeli” diyerek imza atmayacağını belirtiyor.

Dolayısıyla Ankara’nın göbeğinde 28 katrilyonluk bir direniş sergileniyor!

Bu direnişin başarıya ulaşması ve halkın parasının korunması için herkesin o bürokratları cesaretlendirmesi gerekiyor."

Barış Yarkadaş'ın yazısının tamamı