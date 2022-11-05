BIST 4.217
DOLAR 18,57
EURO 18,49
ALTIN 1.004,00
HABER /  DÜNYA

Zelenski açıkladı: Bu hafta en sıcak çatışmalar Donetsk'te yaşandı

Zelenski açıkladı: Bu hafta en sıcak çatışmalar Donetsk'te yaşandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hafta boyunca Rusya'ya karşı savaşta en şiddetli çatışmaların Donetsk bölgesindeki şehirlerden Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştığını duyurdu.

Abone ol

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili son gelişmeler konusunda bilgi aktardı.

Ülkesinin çeşitli bölgelerinde Rus güçlerine karşı Ukrayna ordusunun mücadelesinin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, özelikle son hafta içinde en sıcak çatışmaların Donetsk'te yaşandığına dikkati çekti.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta boyunca en şiddetli çatışmalar, Donbas'taki Bahmut ve Soledar'da yoğunlaştı. Pozisyonlarımızı koruyoruz. Rus ordusu, muhtemelen Donetsk bölgesindeki bu ve diğer ilçelerde toplam iki Çeçenistan savaşındaki can ve mühimmattan daha fazla kayıp verdi."

ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek askeri yardım paketinin onaylandığını belirten Zelenskiy, "Paketin miktarı 400 milyon dolardır. Özellikle de bu, ilerlememiz için gerçekten ihtiyaç duyduğumuz zırhlı araçlardır." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı bugün Kiev'de kabul ettiğini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fırat Kalkanı bölgesinde YPG'ye bir darbe daha indirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde YPG'ye bir darbe daha indirildi
İzmir'de annesini bıçaklayan kişi intihar girişiminde bulundu
İzmir'de annesini bıçaklayan kişi intihar girişiminde bulundu
ABD Merkez Bankası FED: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek
ABD Merkez Bankası FED: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Nefes bile alamıyordu! Genç kadının karnından 3 kiloya yakın çıkarıldı
Nefes bile alamıyordu! Genç kadının karnından 3 kiloya yakın çıkarıldı
Kuzey Kore ABD'ye resti çekti: "En sert şekilde karşılık vereceğiz"
Kuzey Kore ABD'ye resti çekti: "En sert şekilde karşılık vereceğiz"
SPK'dan 22 isme borsa yasağı
SPK'dan 22 isme borsa yasağı
28 katrilyonluk imzaya direnen 7 bürokrat! Türkiye'yi sarsan olay
28 katrilyonluk imzaya direnen 7 bürokrat! Türkiye'yi sarsan olay
İzmir'de mide bulandıran olay! Öğrencileri taciz eden öğretmen için flaş karar
İzmir'de mide bulandıran olay! Öğrencileri taciz eden öğretmen için flaş karar
Toprağa gömülü olarak bulunmuştu! Kardeşi her şeyi itiraf etti: Babam ‘Senin de kanını böyle akıtırım’ dedi!
Toprağa gömülü olarak bulunmuştu! Kardeşi her şeyi itiraf etti: Babam ‘Senin de kanını böyle akıtırım’ dedi!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Erdoğan imzaladı
Adana'da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Adana'da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti