Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor bir rekora imza attık

AK Parti iktidarının 2 gün önce 20. yılını geride bıraktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O günden bugüne milletimizin bize olan inancını zedeleyecek hiçbir iş yapmadık. Kesintisiz iktidarlarımızla elde edilmesi zor bir rekora imza attık. " dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuştu.

Erdoğan, "Diplomaside uyguladığımız barışçıl politikalarla anahtar rol üstleniyoruz. Putin, Zelenski, Guterres ile olan dengeli münasebetlerimiz sayesinde süreci yürütme fırsatı bulduk. Tahıl krizinin çözümü diplomatik bir başarıdır." ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Milletimizin geleceğini ilgilendiren meselelerde daha itinalı davrandık. Siyasi hayatımızda ve devlet iradesinde bunu pek çok kez gördük. Kuruluş aşamasından itibaren AK Parti'nin kurulma amacı ortak akıllar hareket etmek olmuştur. Sizlerden gelen katkılarla rehberimizi belirledik.

"Zor bir rekora imza attık"

2 gün önce milletimizin takdir ve teveccühü ile iktidara gelişimizin 20. yılını geride bıraktık. O günden bugüne milletimizin bize olan inancını zedeleyecek hiçbir iş yapmadık. Kesintisiz iktidarlarımızla elde edilmesi zor bir rekora imza attık. Bu sürede elbette sayısız engelle, darbe girişimine kadar varan antidemokratik durumlarla karşılaştık. Gece yarısı bildirimlerinin yayınlandığı, partimizin uyduruk gazete küpürleriyle kapatılmak istendiği dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik.

"Partimizi, siyasetimizi de yeniliyoruz"

Türk siyasetinde açtığımız o temiz sayfayı demokrasi tarihimize altın harflerle yazılan reformlarla imza attık. Milletimizin taleplerine göre partimizi, siyasetimizi de yeniliyoruz.

Millet ve parti olarak geçmişi reddetmeden mevcut kazanımlarımızın üzerine geleceği inşa etmekten bahsediyoruz.

"Siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir"

Günü kurtarmak için siyaset yapılmaz, siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir. Yaptığınız hamleleri kestiremiyorsanız ülkenize bedel ödetmek zorundasınız. Küresel ölçekte meydana gelen her hadisenin bölgesel etkileri olduğunu da biliyoruz.

Dünya 5’ten büyüktür tespitimizin haklılığı yaşanan her gelişmeyle teyit edildi. Dünyada siyaset, ekonomi, siyaset, diplomasi enine boyuna sorgulanmaktadır. Daha bir kaç yıl öncesine kadar devleti hayatın tamamen dışına çıkarmaktan bahsedenler şimdi tam zıttı tezleri savunuyor.

Savunma sanayine yapılan yatırımları israf olarak görenler, bugün bütçelerindeki aslan payını buradan alıyor. Türkiye zamanında attığı adımlarla bu süreci en başarılı yöneten ülkelerden birisidir. Muhalefetin eleştirilerine rağmen hayata geçirdiğimiz şehir hastanelerimiz salgın döneminde yüz akımız oldu. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde maddi durumu ne olursa olsun, vatandaşlarımıza birinci sınıf bir sağlık hizmeti sunduk.

Eğer onlar olmasıydı bugün covidle mücadelemiz çok zor olacaktı. Yürütmede çok başlılığa son verdiğimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde çok daha hızlı kararlar aldık. Bu tabi ki bir ileri görüşün neticesidir. ekonomide yaptığımız model değişikliğinin olumlu sonuçlarını 5 temel esas üzerinde gerçekleştirdik.

"Tahıl krizinin çözümü diplomatik başarıdır"

Diplomaside uyguladığımız barışçıl tavırla, krizleri çözmede kritik rol üstleniyoruz. Putin, Zelenski, Guterres ile olan dengeli münasebetlerimiz sayesinde süreci yürütme fırsatı bulduk. Krizlerde anahtar rol oynuyoruz. Tahıl krizinin çözümü diplomatik bir başarıdır.

Tam 20 yıldır milletimize aşkla hizmet eden bir kadro olarak, mesuliyetimizin farkındayız. sahte ve sanal gündemlerin peşinden gitmek yerine projelerimizi yürüyoruz. Asırlık hayallerimizi gerçekleştirmenin alt yapısını oluşturuyoruz. Biz bu sinsi kampanyaların önünü, umutlarımızı yeşertecek vizyonlarla keseceğimize inanıyoruz.