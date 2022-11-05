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Rusya'da gece kulübünde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rusya'da gece kulübünde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

RUSYA'nın Kostroma kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Rusya'nın Kostroma kentindeki bir gece kulübünde yerel saatle 02.00 sıralarında yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre çıkan yangın 3 bin 500 kilometrekarelik alana yayılırken, çatının da çökmesiyle büyük bir facia yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderildi.

Yapılan müdahaleler sırasında gece kulübündeki 250 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarında ise 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kostroma Bölge Valisi Sergey Sitnikov olay sırasında 5 kişinin de yaralandığını belirtirken, tahliye edilenlerin otogarlara ve sosyal alanlarına yerleştirildiğini söyledi. Sitnikov yangının yerel saatle 07.30 sıralarında söndürüldüğünü söyledi.

Kostroma Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı, Kostroma Bölge Savcısı Aleksandr Fadeev'in olay yerinde özel bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

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