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Niğde'de feci kaza! Otomobiller süs havuzuna çarptı ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Niğde'de feci kaza! Otomobiller süs havuzuna çarptı ölü ve yaralılar var

NİĞDE'den feci bir kaza haberi geldi. Süs havuzuna çarpan iki otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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M.Y. idaresindeki otomobil süs havuzuna çarptı. Bu aracın arkasından gelen, F.G'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil de aynı yere çarptı.

Araçlarda bulunan T.Ü. (29), D.D. (21), S.S. (22), H.İ.Y. (25) ve S.K. (24) yaralandı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan T.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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