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Tunceli Ovacık'a 4 milyon liralık yatırımla dağ kızağı pisti kuruluyor

Tunceli Ovacık'a 4 milyon liralık yatırımla dağ kızağı pisti kuruluyor

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık 4 milyon liralık yatırımla yaptırılan dağ kızağı istasyonunun turizme canlılık katması hedefleniyor.

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Doğal güzellikleriyle dikkati çeken 1500 rakımlı ilçe, son yıllarda sportif faaliyetlerde gelişim gösteriyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan ilçede, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçen yıl "Ovacık 4 Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor" projesi hayata geçirildi.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca desteklenen projeyle ilçedeki Ovacık Kayak Merkezi'ne 1800 metre uzunluğunda dağ kızağı istasyonunun yapımına başlandı.

Yaklaşık 4 milyon lira bütçeyle tamamlanacak olan kızak istasyonunun büyük ölçüde montaj işlemleri de tamamlandı. Kızak istasyonu gelecek ay hizmete açılacak.

Tesis alanında inceleme yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ilgi çeken bir yer olduğunu söyledi.

"1800 metre uzunlukta olacak"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçeye çeşitli yatırımlar yapıldığını belirten Ekinci, "Şu an dağ kızağı konusunda çalışma yürütüyoruz. Buraya yapılan dağ kızağı istasyonu, ülkemizin en uzun, Avrupa'nın ise ikinci uzun pisti olacak. Pist uzunluğumuz 1800 metredir ve proje tamamlandıktan sonra ilimize güzel bir tesis kazandırmış olacağız." dedi.

Ekinci, dağ kızağı pistini Ovacık Kayak Merkezi'nin yakınına yaptırdıklarını ve turizmi canlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bölgeye gelen turistlerin dağ kızağına binerek eğlenceli anlar yaşayacağına işaret eden Ekinci, "Tesis sayısı artınca insanların burada kalma süreleri uzar. Çevre illerden buraya geliş gidişler olduğu zaman insanlar arasında kültür kaynaşması olur. Anadolu'nun ve dünyanın dört bir yanından herkesi buraya bekliyoruz. İnsanlarımız gelip ilimizin doğasını ve son yıllarda devletimizin yaptığı yatırımları görsünler. Çünkü Tunceli saklı bir cennettir." diye konuştu.

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