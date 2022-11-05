Meteoroloji gün vererek uyardı: Batı Karadeniz'e fırtına bekleniyor!

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği belirtildi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre 6 Kasım Pazar günü Zonguldak ile Sinop arasını kapsayan Batı Karadeniz’de, deniz üzerinde fırtına bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz’de Zonguldak-Sinop arasında rüzgarın 6 Kasım sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.