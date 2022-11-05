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Sözcü’den Ekrem İmamoglu’na bir darbe daha!

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Sözcü Gazetesi ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerginliğe ilişkin kendisine adeta bilgi yağdığını ifade ederek, 'dünya tersine döndü' dedi ve meselenin iç yüzünü youtube kanalında değerlendirdi.

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Siyasi hayatta ve medya sektöründe yaşanan genel durumun, siyasi isimlerin reklamlar ve maddi kaynakları kısıtlaması şeklinde medyaya baskı yapmak olduğuna dikkat çeken Hadi Özışık, Sözcü gazetesi ve Ekrem İmamoğlu arasında ise bunun tam tersi bir durum yaşandığını belirtti.

Sözcü, İmamoğlu ile neden ters düştü?

Sözcü Gazetesinin adeta İmamoğlu'nu cezalandırdığının altını çizen Özışık, buna sebep olan olayı ise; Ekrem İmamoğlu'na bağlı zabıta ekiplerinin Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı evdeki bir imar usulsüzlüğünü denetlemeye gitmesi olarak açıkladı.

İmamoğlu'nun verdiği reklama bile 'hayır' denildi

Yaşanan bu olayın ipleri kopardığını ve Sözcü Gazetesi ile Ekrem İmamoğlu arasına mesafe koyulduğunu aktaran Özışık, bu olaydan sonra İmamoğlu'nun 29 Ekim nedeniyle Sözcü Gazetesine vermek istediği reklamın dahi kabul görmediğini anlattı. 

İddiaya göre aradaki gerginliğin bitirilmesi için aracı olanlardan Burak Akbay'ın istediği şey ise oldukça çarpıcıydı. Zira konunun tatlıya bağlanması için direkt olarak Ekrem İmamoğlu'ndan Akbay'ın annesinden özür dilenmesi istenmişti.

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