Mansur Yavaş, Kasımpaşa taraftarlarının 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratına böyle karşılık verdi!

Kasımpaşa - Ankaragücü karşılaşmasını tribünden izleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı gören Kasımpaşalı taraftarlar, "Mansur dışarı ve Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Yavaş bu sloganlara önce gülümsedi, sonra el sallayarak taraftarlara karşılık verdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada ev sahibi Kasımpaşa, 58. dakikada Fode Koita'nın fileleri havalandırması ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olan Ankaragücü oyuncusu Anastasios Chatgiovanis, 85'te skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kasımpaşa - Ankaragücü maçını tribünlerden izlemeyi tercih etti. Ancak Yavaş, Kasımpaşalı taraftarların sloganları ile karşı karşıya kaldı.

"Mansur dışarı"

Yavaş'ın tribünden ayrıldığı sırada bir grup Kasımpaşa taraftarı slogan atmaya başladı. "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Mansur dışarı" şeklinde slogan atan taraftarlara Mansur Yavaş ise dikkat çekici bir karşılık verdi.

Yuhalandı

Slogan atarken bir yandan da yuhalayan taraftarların yanından geçtiği sırada Mansur Yavaş, gülümseyerek el salladı.

O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.