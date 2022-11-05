Ali Koç'tan Jorge Jesus için ilginç ifade! "Elin Portekizli hocası"

Ali Koç, Altay Bayındır'ın yuhalanmasıyla ilgili "Statta otokontrolü sağlayın. Elin Portekizli hocasının gelip bunu söylemesine gerek kalmadan bunu lütfen yapın" dedi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısında bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemlerde kaleci Altay Bayındır'ın yediği hatalı goller sonrası tribünler tarafından yuhalanmasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Jesus için dikkat çeken ifade

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda söz alan Başkan Ali Koç, "Altay Bayındır konusunu son kez açıyorum. Arkadaşlar uyanık olun, statta otokontrol sağlayın. Elin Portekizli hocasının bunu bize söylemesine gerek kalmadan yapın" ifadelerine yer verdi.

Jesus ne demişti?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

"Galatasaray'a pozisyonu gönderdik"

Galatasaray ile aralarında geçen email iletişimine değinen Koç "Hakem hatası yaşadık. Galatasaray'a pozisyonu gönderdik. Sonrasında 'Türk futboluna katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. Objektif değerlendirme için yalnız ilgili maçınızı değil, sezon başından beri lehinize ve aleyhinize gerçekleşen pozisyonları iletmenizi isteriz' dediler. Galatasaray'ın cevabını biz bile yeni öğrendik ama hemen bir gazetede çıktı. Bu bizden çıkmaz, bu Ali Naci Küçük denen adam. İzlerseniz nasıl bir adam olduğunu görürsünüz. Bunlar bizi hedef alıyor. Birilerinin emrinde çalışıyorlar" dedi.