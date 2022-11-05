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Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.

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Sarı-kırmızılıların stadında oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Barış, Icardi.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Josef, Gedson, Salih, Nkoudou, Cenk, Weghorst.

STAT: Nef Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

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