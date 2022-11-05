Türkiye'den İmran Han açıklaması: Saldırıyı kınıyouz

Dışişleri Bakanlığı, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

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Türkiye, eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pakistan’da dün bir siyasi etkinlik sırasında Pakistan eski Başbakanı İmran Han’ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sayın İmran Han’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu menfur olayda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşimize Allah’tan rahmet, eski Başbakan İmran Han ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Pakistan’ın huzuruna ve istikrarına önem veren Türkiye, her zaman Pakistan’ın yanında yer almaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Han'ın konvoyuna Pencap eyaletinin Vezirabad kentinde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda Han'ın sağ bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı, açılan ateşte bir kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırganın olay yerinde yakalandığı öğrenildi.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.