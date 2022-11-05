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Teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mehmetçiklerimizin son olarak bölgedeki bir mağarada ele geçirdiği silah ve mühimmat şu şekilde:

- 2 adet Doçka uçaksavar silahı - 1 adet Zagros keskin nişancı silahı

- 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, - 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 2 adet RPG-7 tanksavar silahı, - 2 adet M-16 piyade tüfeği,

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği, - 1 adet AKC piyade tüfeği,

- 185 adet el bombası, - 1 adet bombaatar,

- 11.000 adet Doçka mühimmatı, - 3.000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

- 4.000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, - 2.500 adet 5,56 mm’lik piyade tüfeği mühimmatı,

- 2.000 adet AKC (5,45 mm) piyade tüfeği mühimmatı, - 645 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

- 20 adet 40 mm’lik bombaatar mühimmatı, - 61 adet 40 mm’lik antitank RPG-7 mühimmatı,

- 5 adet 40 mm’lik antipersonel RPG-7 mühimmatı, - 48 adet RPG-7 mühimmatı sevk fişeği,

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, - 14 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

- 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, - 9 adet AKC piyade tüfeği şarjörü,

- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ve dürbünü, - 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,

- 7 adet Yaesu sabit merkez telsiz, - 1 adet Hytera el telsizi,

- 1 adet IP kamera, - 1 adet PTZ kamera ünitesi,

- 1 adet rüzgar ölçer, - 3 adet LCD monitör,

- 3 adet elektrikli güç inverter - 3 adet jeneratör,

- 2 adet bosch marka hilti, - 1 adet kaynak makinası,

- 12 adet oksijen tüpü, - 6 adet gaz maskesi,

- 1 adet ağaç kesme hızar makinası, - 2 adet kamuflajlı şemsiye,

- 6 adet termal şemsiye, - 4 adet termal elbise,

- 45 lt jeneratör yağı, - 1 adet mazot sobası,

- 527 adet elektrikli ve mekanik fünye, - 10 jelikan (500 kg) mazot,

- 5 jelikan (250 kg) benzin, - Çok sayıda yaşam malzemesi.

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