Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: Daha iyi şeyler yapacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzücü. Bu maç için üzgünüm ama takımımdan umutluyum" dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Kritik bir maç oynadık"

"Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Kritik bir maç oynadık. Hem bizim için hem de rakip için. Oyunda da eksiklerimiz vardı, fizik ve teknik olarak da."

"Rakibin forvetinin iki defa boş kalması doğru değil"

"Savunmada olmamıza rağmen rakibin forvetinin iki defa boş kalması doğru değil."

"Bizim böyle oynamamız doğru değil"

"Takımın bütün blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Zaman zaman çok geride kaldık. Bizim böyle oynamamız doğru değil."

"Zaman zaman kaos futbolu oynanıyor"

"Zaman zaman kaos futbolu oynanıyor ama kaosa vesile olacaksanız bu kötü bir şey. Rakibi eleştirmek için söylemiyorum. Hakem, biz, zaman zaman oluyor. 4 dakika oluyor ve oynanmayan sürenin bir yararı yok."

"Daha iyi şeyler yapacağız"

"Bu maç için üzgünüz. Ancak ben takımımdan umutluyum. Daha iyi şeyler yapacağız. Hem umudumuz var hem de gücümüz var ama oyun gücümüzde artılarımızın çoğalması gerekiyor."