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 Zonguldak'ta maden ocağında patlama oldu! 2'si ağır 4 madenci yaralı

 Zonguldak'ta maden ocağında patlama oldu! 2'si ağır 4 madenci yaralı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesindeki özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada Ersoy Mankır, Ali Gezer, İlyas Kabuk ve Ramazan Kamilçelebi yaralandı.
İşçiler mesai arkadaşları ve ekiplerin müdahalesi ile ocaktan çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden durumu ağır olan İlyas Kabuk ve Ali Gezer hastanedeki müdahalelerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edidi. Olayın ardından TTK tahlisiye ekipleri maden ocağına inerek olayın meydana geliş sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Haberi alan madencilerin yakınları hastaneye koştu.

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